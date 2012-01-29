Виктория Азаренко – лучшая теннисистка мира и победа всего белорусского спорта

Виктории пророчили Викторию! В четверг «горячая» спортивная новость прилетела из Австралии. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила действующую чемпионку турнира бельгийку Ким Клийстерс и вышла в финал турнира Australian Open. Будучи третьей ракеткой мира, что уже для Беларуси национальный рекорд, Вика уверенно стремилась отыграть звание первой.



Букмекеры рассматривали Викторию как фаворитку финала, но в пользу Марии Шараповой, с которой пришлось побороться за победу, был опыт в матчах такого уровня и способность бороться до самого конца. Как окончится турнир, загадывать никто не хотел. Потому накануне даже сама Вика была в замешательстве.



Виктория Азаренко, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Я очень рада. Стараюсь концентрироваться – у меня еще один матч впереди. Не хочу забегать вперед.



Азаренко и Шарапова играли друг против друга шесть раз, и пока в их противостоянии ничья – 3-3. Они дважды скрещивали ракетки в финалах: в 2010 году в Стэнфорде и в 2011 году в Майами, однако в обоих случаях победу праздновала наша соотечественница. Возможно, именно это разогревало грядущие спортивные страсти, ведь некогда обставленный, но не менее титулованный противник, жаждет взять реванш.



Матч обещал быть весьма интригующим. Мало того, что белоруску и россиянку часто в спортивном мире сравнивают, бытует даже мнение, что «Виктория Азаренко – это доработанный, улучшенный вариант Марии Шараповой». Особую пикантность напряженному поединку придавали крики спортсменок. Обе девушки славились чрезмерной эмоциональностью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Это был воистину самый громкий финал турнира «Большого шлема» всех времен. Кстати, он еще был и юбилейный, сотый. На кортах «Мельбурн Парка» установлен датчик децибелов, который определил, что Азаренко в среднем кричит с громкостью 91 децибел, а Шарапова – 98 децибел. Самый же громкий крик россиянки составил рекордные 108 децибел.



Однако вернемся к матчу. Решающая игра была очень волнительной для нашей Вики. И поначалу белоруска уступала сопернице. Но затем Виктория собралась и выиграла первый сет – 6:3. Во второй партии наша теннисистка сразу заиграла очень уверенно и агрессивно, взяв подачу соперницы, а затем уже не упускала преимущества. Счет – 6:0.



После этой победы Виктория Азаренко вышла вперед в личных встречах с Марией Шараповой. Поединок продолжался 1 час 22 минуты.



Белоруска не скрывала изумления. Она с трудом могла поверить, что все закончилось. И уже победительницей встала с колен, подняла руки и крикнула, обращаясь к трибуне, «Что же случилось?».



Мария Шарапова, теннисистка (Россия):

В спорте бывают хорошие и плохие дни. Видимо, сегодня был не мой день, а Виктория играла просто великолепно.



Только на церемонии награждения, кажется, Виктория осознала, что с субботней победой сбылись ее мечты. «Вау» было первое слово чемпионки и новой, 21-й по счету за профессиональную эру тенниса, первой ракетки мира. После нескрываемых эмоциональных воскликов следовали слова благодарности.



Виктория Азаренко, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Я бы хотела поблагодарить свою команду, которая все это время поддерживала меня. Они верили в меня и заставляли чувствовать уверенность. Благодаря вам я стою сегодня здесь с этим трофеем в руках.



А дома в Минске несколько дней мама и бабушка белорусской теннисистки судорожно ожидали финала своей Вики.



Алла Азаренко, мама Виктории Азаренко:

Спасибо, во-первых, всем болельщикам, в первую очередь, за поздравления, за то, что болели, верили. Эмоции хорошие, достаточно спокойные. В полуфинале я больше волновалась, чем в финале. Хорошо, что так получилось.



Не первый год Виктория Азаренко – самая яркая представительница Беларуси в мировой элите женского тенниса. После успеха на кортах «Мельбурн Парка» в победном списке теннисистке стало 10 чемпионских титулов в одиночном разряде Женской теннисной ассоциации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Сергей Тетерин, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Я думаю, что вся страна смотрела и весь белорусский спорт горд за ее победу.



Наша Вика стала второй теннисисткой на Australian Open, побеждавшей во взрослом и юниорском разрядах после австралийки Крис О’Нил, которая была чемпионкой на взрослом турнире в 1978 году.



Магия чисел и совпадений буквально кружится вокруг субботнего триумфа. Мы уже упоминали, что победным для белоруски стал сотый «Большой шлем». К слову, 28 января 1990 года еще одна белоруска Наталья Зверева выиграла в миксте, то есть в смешанном тандеме, турнир «Большого Шлема». Это был ее первый титул, завоеванный на Australian Open.



Между двумя землячками, Азаренко и Зверевой, часто проводят параллели. С приходом на мировые корты Виктории говорят, что более 20 лет в белорусском теннисе не было спортсменки такого уровня.



Ирина Чичмарова, тренер спортивной школы олимпийского резерва Минска:

Я думаю, что успех достаточно закономерный. Я очень хорошо помню Вику с 8-9 лет. Она всегда была лидером, всегда отличалась, была выскочкой в хорошем смысле этого слова.



По дороге к триумфу. Сет за сетом, подача за подачей. С семи лет Виктория нарабатывала свои коронные форхенды. На спортивном счету теннисистки немало побед. Она шесть раз выигрывала турниры в женском парном разряде и дважды в смешанном. В 2005-ом она была признана лучшей молодой теннисисткой года, а в юниорском рейтинге числилась 1-ой ракеткой мира.



В прошлом году имя Виктории Азаренко прозвучало в финале Кубка Кремля, где она выиграла эти соревнования. Лучшей белорусской теннисистке после этой победы Александр Лукашенко вручил удостоверение заслуженного мастера спорта. В ответ Виктория Азаренко подарила президенту теннисную ракетку.



Виктория Азаренко, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

В первую очередь, Александр Григорьевич, разрешите Вам подарить мою ракетку. Этой ракеткой я выиграла турнир в Москве. Это для меня очень большая победа. И не только для меня, но и для всей страны. Я хочу Вам подарить эту ракетку.



Глава государства неоднократно говорил о значимости спортивных побед, ведь это не только высокие достижения для самих чемпионов, это – имидж и гордость страны.



Сейчас Беларусь в спортивном мире имеет достойное место. В стране развивается 132 вида спорта. С момента обретения независимости республика с населением 10 миллионов заняла достойное место в составе 20 сильнейших мировых спортивных держав среди 200, которые постоянно участвуют в Олимпиадах.



Как и в состязаниях, главное – цель и стремление к пьедесталу. Наши спортсмены уже в этом году планируют продвинуть Беларусь в мировом рейтинге спортивных держав и войти в десятку лидеров. Этому поспособствует завоевание 25 медалей, на которые нацелены спортсмены-участники Олимпиады-2012 в Лондоне.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Чтобы победы наших спортсменов делали страну более известной и авторитетной в мире, чтобы поднимали дух нашего народа, сплачивали нацию чувством гордости, когда на международных соревнованиях звучит белорусский гимн и поднимается наш флаг.



Александра Лукашенко, как главу государства, интересует спорт. И, конечно же, знаковый матч он не мог пропустить. Сейчас президент находится в Сочи на отдыхе. Новость о победе Виктории Азаренко вызвала бурю радостных эмоций.



Сразу же после победы белоруски Александр Лукашенко принял решение наградить заслуженного мастера спорта Беларуси Викторию Азаренко орденом Отечества III степени. А также президент направил финалистке поздравительную телеграмму.



«..Без преувеличения вся страна, затаив дыхание, следила за горячей борьбой на корте, переживала и болела за тебя. В эти морозные январские дни своей победой ты зажгла сердца белорусов, продемонстрировав силу духа, образцовую выдержку, подлинное мастерство и красивую игру. Ты – гордость нации! Родина восхищена твоим выдающимся достижением, которое уже вписано в историю белорусского и мирового спорта».



Александр Лукашенко не только ярый болельщик. Глава государства от первого лица пропагандирует здоровый образ жизни. Уже давно он с хоккейной командой выходит на ледовую арену – вспомнить хотя бы недавний Рождественский турнир. На лыжи он поставил почти всех высоких чиновников.



А это архивные кадры с благотворительного матча между тогдашней первой ракеткой планеты Каролин Возняцки и лучшей белорусской теннисисткой Викторией Азаренко. Соревнования проходили в минском Дворце тенниса. На турнире присутствовал президент, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Когда теннисистки предложили Александру Лукашенко сыграть партию, на трибуне он не задержался.



Теннис в Беларуси популярен. В первую очередь рейтинг этого энергичного вида спорта растет благодаря победителям, которые становятся настоящей гордостью всей нации.



Белоруска – первая ракетка мира. Виктория – первая! Чем не повод. Чтобы не быть голословными, выходим на улицу.



Белорусы:

Я смотрел полностью турнир, каждую ее игру. Она показывала очень хороший теннис, дошла до финала. Мы все за нее очень болели и переживали. Мы очень гордимся, что наша землячка стала первой ракеткой мира и выиграла турнир «Большого шлема».



Огромный результат для страны. Приятно слышать.



Конечно, радость, гордость.



Дай Бог, чтобы стимул был для остальных. Все смотрели и радовались.



Мы очень счастливы. Это волнительный момент, прекрасно, что она стала первой ракеткой мира. Мы очень рады. Поздравляем и желаем ей всех успехов, чтобы у нас было побольше таких побед и талантливых людей. И спасибо ей.



Ангелина Калита, призер Республиканских соревнований по теннису (Брест):

Виктория является примером для многих теннисистов. Я смотрела ее игру. Она показала очень сильный великолепный теннис. Ее тактика против Шараповой была сильна. Она не дала сопернице шансов.



Алексей Иванюк, тренер по теннису (Брест):

У нее замечательный теннис, она играет красиво, умно. Виктория – молодец. На каждую игру она настраивается по-разному, готовится к своим соперникам.



Теннисистка:

Азаренко – это игрок, с которого я бы очень хотела брать пример.



У этих девочек появилась цель, а это в спорте уже полдела. Стать такой как, а может, и лучше. Но для того, чтобы мечту воплотить в реальность нужно кропотливо работать. Благо в нашей стране есть где. Теннисные корты, как профессиональные, так и любительские прописываются во всех городах и районах страны и все больше ребят увлекаются этой игрой.



Кстати, мама Виктории Азаренко поделилась с телеканалом СТВ и всеми родителями, чьи дети занимаются спортом, своим рецептом победы.



Алла Азаренко, мама Виктории Азаренко:

Я думаю, что это, скорее, шанс, что всегда можно чего-то достичь, если очень хотеть. А особенно хочу сказать родителям, чтобы они верили в своих детей. Потому что без веры, надежды никогда не будет побед.



Банально поверить. Впрочем, скептиков всегда хватало. Вспомнить хотя бы те времена, когда в Беларуси начинали строить первые Ледовые дворцы. Теперь их заманчивые своды привлекают сотни ребятишек, которые мечтают быть такими, как Грабовский и братья Костицины. Лед есть во всех областных центрах, во многих районах.



На неделе Ледовый дворец открылся в Ивацевичах. Кстати, он восьмой на Брестчине. Арена рассчитана на 790 зрителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Благодаря таким новым объектам растет и уровень хоккейных школ. Тысячи ребят участвуют в «Золотой шайбе» и других турнирах. Зачастую новые таланты опытные тренеры находят именно в районных хоккейных школах.



Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Даже в сельской местности при должной самоотдаче тренеров дети будут совершенствовать и повышать свое мастерство.



Кто знает, может, именно мальчишка из Ивацевичей буквально через несколько лет забьет решающую шайбу в ворота соперника и команда вырвет победу. А пока вся Беларусь готовится к грандиозным хоккейным баталиям в 2014 году. Напомним, белорусская столица выбрана спортивной столицей предстоящего чемпионата мира по хоккею. Это, кстати, еще одно признание спортивной Беларуси в мировом сообществе. Такое «скромное» свидетельство о том, что наша страна достойна стать ареной для крупных международных состязаний.



И еще одна спортивная новость с пометкой «мировая» прилетела в Беларусь на неделе. Наша страна впервые получила право принять уже в 2013 году чемпионат мира по велогонкам на треке. Такое решение принято Международной федерацией велосипедного спорта в Бельгии. Планетарное первенство пройдет уже в феврале следующего года. А это повод не только в очередной раз пропиариться на весь мир, но и заработать.



Ранее наша страна уже принимала крупный велосипедный форум. В 2009-ом году на «Минск-Арене» разыгрывались награды первенства Старого Света. Специалисты высоко оценили уровень организации турнира и доверили Беларуси еще более крупный турнир – чемпионат мира. Лучшие велосипедисты планеты соберутся на треке «Минск-Арены».



Станислав Соловьев, главный тренер сборной Беларуси по велоспорту:

Мы уже здесь проводили чемпионат Европы, и провели его на хорошем высоком уровне. Наши спортсмены очень хорошо выступают, постоянно занимают призовые места на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Кубках мира. Думаю, это тоже сыграло роль, что чемпионат мира будет в Беларуси.



Государство поддерживает спортсменов – это неоспоримо. Родные стены закаляют успех. Теперь белорусские спортсмены могут не выезжать за границу в поисках лучших спортивных тренировочных баз, а спокойно оттачивать мастерство дома.



Новые комплексы европейского уровня есть в своей стране: от ультрасовременных хоккейных площадок до каналов для гребли. Регулярно на государственном уровне назначаются стипендии для спортсменов, а также их отмечают высшими белорусскими наградами.



Любовь Черкашина, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Каждая награда – это не повод опустить руки, а еще сильнее их поднять, потому что это своего рода мотивация, доказательство и самой себе, и всему миру, что в Беларуси шикарные спортсмены. Они умеют бороться, они еще и хорошие люди.



И еще один любопытный факт, подчеркивающий буквально генетическую предрасположенность белорусов к здоровому образу жизни. По статистике Министерства спорта и туризма, к 2015-ому физкультурой и спортом активно будет заниматься каждый пятый белорус.



А пока радуемся за Викторию Азаренко, ведь она на неделе вписала свое имя белорусскими буквами в список победителей международного турнира серии «Большой шлем» и уже 30 января официально займет первую строку в рейтинге WTА, чего еще не добивалась ни одна наша теннисистка.