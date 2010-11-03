Виктор Черномырдин: Наш президент даже не знает, какие у нас деньги

3 ноября умер 1-й Председатель Правительства Российской Федерации, ныне советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам экономического сотрудничества с государствами — участниками Содружества Независимых Государств, Виктор Степанович Черномырдин.

ctv.by приводит список некоторых ярких цитат политика и высокопоставленного чиновника Виктора Черномырдина.



ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН О ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ

«Были у нас и бюджеты реальные, но мы все равно их с треском проваливали».

«Говорят, наш спутник без дела висит. У нас много чего висит без дела, а должно работать!»

«Естественные монополии — хребет российской экономики, и этот хребет мы будем беречь как зеницу ока».

«Вся работа будет строиться для того, чтобы уничтожить то, что накопили за многие годы».

«Мы выполнили все пункты: от А до Б».

«Рубль при мне обвалился? Вы что, ребята? Когда ж вы это успели всё? Наделали, значит, тут кто-то чего-то, теперь я и рубль ещё обвалил!» (Виктор Черномырдин о кризисе 1998 г.)

«Эти выборы обернулись для нас тяжелым испытанием. Это никогда больше не должно повториться».

«Наш президент — он уже, по-моему, лет пять или десять денег в глаза не видел. Он даже не знает, какие у нас деньги».

«Когда замминистра вдруг ни с того ни с сего делает заявление, что вот должны 200 тысяч учителей, врачей сократить. Или у него с головой что-то случилось?.. Вот что может произойти, если кто-то начнет размышлять. Другого слова не хочу произносить».

ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ

«Важнейший итог петровских реформ — создание благоприятных условий для западных деловых людей».

«Я господина Буша-младшего лично не знаю, но вот с отцом его, господином Бушем-старшим я знаком и жену его, господину Буш тоже знаю».

«Миссия МВФ уехала, и все сразу в панику — почему, за что? На кого обиделись? Слушайте, они всегда уезжают, и приезжают. Но когда ведется такая работа в жестком режиме — они не уедут! Не уедут. Или уедут, а на следующий приедут. Или прилетят, будем так говорить. Это очень важный момент. Ну, это мое мнение. Я так считаю. Думаю, здесь надо. Один плюс-минус роли не играет. Абсолютно никакой. Только в положительном плане».

«Этот призрак… бродит где-то там, в Европе, а у нас почему-то останавливается. Хватит нам бродячих».

«Мы будем уничтожать наше ядерное оружие вместе с Америкой».

«Мы будем проводить иностранную политику иностранными руками».

ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН ОБ ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И УКРАИНЫ

«Сейчас надо всем вместе. У нас ведь все общее. И судьба, и труба, и песни. Да, трудно, да, плохо, но мы-то здесь. Потому что это наш дом. И Россия, и Украина, как ни назови. А кто кому должен, тут ещё надо разобраться. Потому что все всем должны».

«Вопросы есть, спора нету. То есть спор есть, вопроса нету. Значит, надо решать. И не так, с налёту, а на трезвую голову. Нас ведь тут полтораста миллионов. И вас пятьдесят. И если каждый начнёт, что тогда?»

«Нужно вперёд смотреть, а не под ногами путаться, людей от дела отрывать. Зачем нам все это? Особенно сегодня, когда во всём мире все уже давно, кроме нас. Только мы да эти… не хочется называть здесь… Да над нами смеются уже все. И правильно, и поделом. Но мы докажем и уже доказали. Потому что можем. Потому что должны. А раз должны, значит, надо. И на этом я бы хотел… И хочу… И буду хотеть!…» (Виктор Черномырдин после назначения на пост посла РФ в Украину, стенографист Игорь Иртеньев).