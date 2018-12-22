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Вифлеемский огонь привезли в Минск

22 декабря 2018 18:06
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Новости Беларуси. Тепло, но не от огня. Католики Минска встретили Вифлеемский огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии.

Вифлеемский огонь привезли в Минск-1

Этой рождественской традиции несколько десятилетий. 20 лет назад к ней присоединились белорусские католики. Из года в год нашим скаутам католическую святыню передают на границе их польские коллеги. А затем уже Вифлеемский огонь шествует по всем приходам, больницам, хосписам, приютам и детским домам. Зажечь свою свечку от лампадки, а вместе с тем и искру веры может любой желающий до 23 декабря.

Вифлеемский огонь привезли в Минск-4

Вифлеемский огонь привезли в Минск-6

Ежегодно акция передачи Вифлеемского огня объединяет верующих Европы и Северной Америки. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме.

Вифлеемский огонь привезли в Минск-9

Отсюда австрийские скауты везут лампадку в Вену, оттуда огонь развозят по разным странам мира.

Подробнее в видеоматериале

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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