Вифлеемский огонь привезли в Минск

Новости Беларуси. Тепло, но не от огня. Католики Минска встретили Вифлеемский огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии.
Новости Беларуси. Тепло, но не от огня. Католики Минска встретили Вифлеемский огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии.
Этой рождественской традиции несколько десятилетий. 20 лет назад к ней присоединились белорусские католики. Из года в год нашим скаутам католическую святыню передают на границе их польские коллеги. А затем уже Вифлеемский огонь шествует по всем приходам, больницам, хосписам, приютам и детским домам. Зажечь свою свечку от лампадки, а вместе с тем и искру веры может любой желающий до 23 декабря.
Ежегодно акция передачи Вифлеемского огня объединяет верующих Европы и Северной Америки. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме.
Отсюда австрийские скауты везут лампадку в Вену, оттуда огонь развозят по разным странам мира.
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