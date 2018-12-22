Вифлеемский огонь привезли в Минск

Этой рождественской традиции несколько десятилетий. 20 лет назад к ней присоединились белорусские католики. Из года в год нашим скаутам католическую святыню передают на границе их польские коллеги. А затем уже Вифлеемский огонь шествует по всем приходам, больницам, хосписам, приютам и детским домам. Зажечь свою свечку от лампадки, а вместе с тем и искру веры может любой желающий до 23 декабря.