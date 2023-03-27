«Это тоже должен кто-то делать». В чём заключается работа судебного эксперта?

В чем заключается работа судебного эксперта, как установить причину смерти человека и где происходит вскрытие тела? Узнаем в программе «Центральный регион».



Алеся Иванова, корреспондент:

Поучаствовать в осмотре места происшествия, составить фоторобот подозреваемого, а также установить психологическое состояние преступника. Мы покажем то, что скрыто от глаз простых граждан. Мы раскроем секреты десятка экспертиз. Мы заглянем туда, где все тайное становится явным.



Место окончательной регистрации граждан или – всем знакомая аббревиатура – МОРГ у большинства людей вызывает неприятные и я бы даже сказала пугающие ассоциации. У большинства. Но только не у судмедэкспертов. Утро Михаила Скобея начинается отнюдь не с кофе. Его подопечные – жертвы, скончавшиеся насильственной смертью, или лица, получившие повреждения, сопряженные с криминальными действиями.





Михаил Скобей, начальник отдела медицинских судебных экспертиз Молодечненского межрайонного отдела государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Это так называемая секционная группа состоит из предсекционных, это условно чистая зона, в которой эксперт переодевается, надевает спецодежду одноразовую, комбинезон, шапочку, маску, очки, нарукавники, перчатки. И заходит в секционный зал для производства экспертизы трупа. У нас имеется три секционных стола, на которых одномоментно может проводиться три вскрытия.

Видов исследований очень много. Какая экспертиза пользуется популярностью у простых граждан – подробности здесь. Алеся Иванова:

Какие инструменты здесь представлены?





Михаил Скобей:

Здесь представлен классический набор инструментов, не все используются при вскрытии, некоторые являются вспомогательными. Пользуются не таким большим количеством инструментов, в частности ножами секционными, большим, малым, реберным. Это осцилляторная пила, нужна для того, чтобы резать костную ткань.

После вскрытия части органов направляют в специальные лаборатории. Именно в них устанавливают: умер человек от болезни либо насильственно. Здесь же определяют давность повреждений при механических травмах.

Мариета Нафранович, фельдшер-лаборант медицинских судебных экспертиз ССГЭ Молодечненского МРО ГКСЭ:

Это вытяжной шкаф, здесь у нас плиточно-вытяжная вентиляция. Объекты в баночках мы расставляем сюда, производим вырезку в такие кассеты, потому что кусочки на вскрытии эксперты не могут брать достаточно маленькие, а у нас такой размер кусочка максимальный, чтобы он сюда лег.

Вот наш основной аппарат. У нас процесс практически полностью автоматизирован. То есть лаборанту нужно только запустить. Здесь у нас происходит обезвоживание и пропитывание в парафин. То есть наши ткани пропитаны жидкостями, наша задача, чтобы мы могли сделать микропрепараты, мы должны их максимально обезводить. Далее у нас вступает в работу этот аппарат.

Здесь у нас заливочная станция, здесь находится парафин в твердом состоянии, но в течение 20-25 минут он разогревается до 56 градусов. Потом с помощью этого краника, у нас есть ванночки, мы заливаем и производим блоки.

Такие получаются кубики. Орган внутри, вот печень, сердце. Это органы человека. К сожалению, процесс автоматизировать не получилось, поэтому вступает в работу лаборант. Берем срез, обычно это все выглядит тоньше, переносим в горячую воду, переносим на стекло, приклеиваем. Дальше они у нас оплавляются. В дальнейшем у нас получаются такие препараты. Это они не окрашены, в таком виде эксперту на стол дать не можем.

Мы покрасили и в таком виде отдаем. Эксперт их смотрит на микроскопе, селезенка, мозг. Эксперт определяет на клеточном уровне, какие нарушения были. Или подтверждает повреждения какие-то, инфаркт может увидеть.

Здесь было утопление, на микроскопе видно, что клетки заполнены водой, что подтверждает диагноз утопления. К слову, перед и после вскрытия труп находится в холодильной камере. Кстати, как многие думают, тела здесь не замораживают, а хранят при оптимальной температуре – от 4 до 11 градусов.

Михаил Скобей:

Труп женщины, провели судмедэкспертизу, сейчас она хранится, чтобы потом передаться родственникам для погребения. Пользуясь случаем общения с судмедэкспертом, я не могла не задать главный вопрос: что же движет людьми выбирать именно такую, не совсем обычную, профессию.