Участники от 4 лет и старше: «Забег отважных» 9 мая прошел в Минске

На протяжении всего пути их сопровождали военные песни, а на финише ждали памятные медали, фронтовые письма и бесплатная порция солдатской каши.

Возраст участников стартов – от 4 лет и старше.

Отвесные стены, водные барьеры, покрышки и броне-транспортеры – такие препятствия преодолевали юноши и девушки.

В нем приняли участие более 1200 человек.

Новости Беларуси. Состоялось сегодня и спортивное посвящение 9 мая. В столичном парке Победы прошел «Забег отважных».

Участники: Два моих деда воевали. За дедов пробежал, за победу.

Подвернула ногу, и все равно продолжала бежать. За Беларусь, в День Победы, всех с праздником! Тяжело говорить, эмоции просто через край.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики: Через такие патриотические мероприятия, забеги мы решаем очень много задач. Во-первых, это будут настоящие патриоты родины.

Во-вторых, они знают, что свой забег они посвящают нашим ветеранам-победителям.

А в третьих, они будут здоровые и красивые позитивные белорусы, чему мы очень рады.

«Забег отважных» прошел уже во второй раз. Принять участие в нем мог любой желающий. Но их было так много, что уже неделю назад организаторы остановили прием заявок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.