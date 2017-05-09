Как в разных странах мира отметили победу во Второй мировой войне: видеофакт

Новости Беларуси. 72-ю годовщину победы во Второй мировой отмечают во всем мире. Отдать дань памяти погибшим собрались миллионы людей. Безусловно, центром празднований стала Москва. Там в параде приняли участие около 10 тысяч военных. Кроме постсоветских стран жертв гитлеровской агрессии 9 мая, как и несколько предыдущих дней, вспоминала Европа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта война заглянула почти в каждый европейский дом. Только по самым скромным подсчетам в ней погибли 65 миллионов человек. В огне была без преувеличения почти вся планета. И только в Сталинградской битве Красной Армии удалось повернуть жернова истории вспять и прогнать коричневого волка к себе в логово. И об этом помнят.

День Победы отмечается во многих странах – их больше двух десятков. По традиции, торжественные гуляния и в стране с которой Беларусь заплатила самую большую цену за мир. На Красной площади в Москве – тысячи солдат, сотни единиц техники и одна на всех память, написанная жертвами тех, кто за победу сражался, но ее не увидел.

На просторах СНГ День Победы, без преувеличения, большой праздник. Помнят об этом и в Казахстане, где люди массово хлынули на улицы. Парад прошел 7-го, но также был приурочен к великой дате. Сербия, Босния, Черногория, Нидерланды, Норвегия и даже Бельгия – везде возлагают цветы к памятникам советским солдатам. Ведь многие из этих территорий освободила Красная Армия в рамках операции «Багратион».

А это кадры из Израиля, где память воинов-освободителей почтили шествием.