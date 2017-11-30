Как будем отдыхать и работать в 2018 году: правительство утвердило график переноса рабочих дней

Новости Беларуси. Новый 2018 год белорусы беззаботно смогут отмечать два дня. Правительство утвердило праздничный трудовой график. Итак, вторник 2 января – выходной, его отрабатываем позже, в субботу, 20 числа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большие выходные будут и весной. В пятницу, которая следует за 8 марта, отдыхаем. Рабочей будет суббота 3 марта. Изменения коснутся и апреля. Понедельник, предшествующий Радунице, – выходной. Вместо 16 апреля – на работу 14 апреля (это суббота). Праздник Первомай также будем отмечать три дня – воскресенье, понедельник, вторник. По похожей схеме переносятся рабочие дни в июле. Католическое Рождество и уже будущий новый 2019 год также будет время отметить с размахом.