Возле МТЗ открылась фотовыставка, посвященная здоровому образу жизни

Новости Беларуси. Вместе к здоровью! На площадке возле Минского тракторного завода открылась фотовыставка, посвященная здоровому образу жизни. Героями стали простые жители небольших городков и деревень Могилёвской, Гродненской и Витебской областей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменить себя намного проще, глядя на конкретный пример. Такой установкой руководствовались организаторы проекта. На двух десятках фотографий – люди, отказавшиеся от курения, алкоголя и нездорового питания. С некоторыми из них можно было пообщаться лично, приняв участие в мастер-классах, например, по скандинавской ходьбе.