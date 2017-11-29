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Возле МТЗ открылась фотовыставка, посвященная здоровому образу жизни

29 ноября 2017 20:18
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Новости Беларуси. Вместе к здоровью! На площадке возле Минского тракторного завода открылась фотовыставка, посвященная здоровому образу жизни. Героями стали простые жители небольших городков и деревень Могилёвской, Гродненской и Витебской областей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возле МТЗ открылась фотовыставка, посвященная здоровому образу жизни-1

Изменить себя намного проще, глядя на конкретный пример. Такой установкой руководствовались организаторы проекта. На двух десятках фотографий – люди, отказавшиеся от курения, алкоголя и нездорового питания. С некоторыми из них можно было пообщаться лично, приняв участие в мастер-классах, например, по скандинавской ходьбе.

Возле МТЗ открылась фотовыставка, посвященная здоровому образу жизни-3

# общество # Выставки в Минске # Фотофакт

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