Видео. 80 человек прибежали в Минск из Москвы

В Минске встретили международный легко-атлетический пробег «Москва – Брест – Минск – Москва».

Марафон стартовал еще неделю назад в российской столице. В нем принимают участие 80 человек из 11 стран мира, в том числе полсотни спортсменов. В общей сложности за двенадцать дней участники преодолеют около двух с половиной тысяч километров по местам боевой славы. В Брест марафонцы доставят капсулу с московской землей, а в Москву – землю из тех районов, где погибли сотни тысяч красноармейцев. Завтра спортсмены продолжат путь. Финишируют они 8 мая в российской столице на Поклонной горе.

Станислав Говорухин, кинорежиссёр, сценарист:

Сегодня здесь побывав, вспомнив, как всё происходило,, пробежав по землям, политым кровью, особенно в Беларуси, где погиб каждый третий, они будут знать настоящую, а не фальсифицированную историю войны.