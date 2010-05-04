За последние 5 лет численность ветеранов в Беларуси уменьшилась в два раза

Каждый шестой - одинок, каждый третий - житель сельской местности. И здесь без помощи извне никак. Для ветеранов и повышенные пенсии, и бесплатный проезд, и санаторно-курортное лечение.

По мнению министра труда и социальной защиты Беларуси сделано многое, но не все. Марианна Щеткина лично навещает ветеранов и знает их проблемы не понаслышке. Вот и сейчас предлагает сделать бесплатными услуги сиделки и расширить и так самый большой в мире перечень бесплатных лекарств.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Сегодня же мы за качество, каждый должен отвечать за свою работу. Чтобы не просто пришли и окно помыли, но и создали атмосферу, и поговорили с человеком.

Татьяна Харлинская, Ольга Котишевская, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.