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Видео. 8 деревень под Рогачевом повторили судьбу Хатыни

04 мая 2010 18:48
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За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной - вымпел и почётную грамоту вручили сегодня Рогачёву.

В первые дни войны город усиленно держал оборону. Здесь широко развернулось подпольное и партизанское движение. А в 44-ом район деревни Малые Коноплицы стал опорным пунктом операции «Багратион», в результате которой Беларусь была полностью очищена от оккупантов.

За освобождение города 35 человек получили звание Героя Советского Союза. За свою свободу эта земля заплатила огромную цену. Многие его жители погибли, тысячи были угнаны в Германию, 8 деревень повторили судьбу Хатыни.

Мария Лапицкая, ветеран Великой отечественной войны:
Мы вступили в Рогачев. Бедные люди! Сидели в подвалах, погребах, мы их открывали… И даже женщины, которые не могли подняться поцеловать нас, солдат, в лицо, целовали наши кирзовые сапоги. МЫ плакали, глядя на них.

# общество

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