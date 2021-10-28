«Видела, как переходили на красный, так нельзя!» В Минской области в школах повторяют правила дорожного движения

Новости Беларуси. В преддверии школьных каникул сотрудники ГАИ Минской области проводят профилактическую акцию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Посещают учреждения образования и еще раз напоминают учащимся правила безопасности. Только в 2021 году в Минской области произошло 58 ДТП с участием детей, в которых 1 ребенок погиб, еще 66 получили травмы.

Подробнее Юля Прима. Акция традиционная. Профилактическое мероприятие направлено на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках акции сотрудники ГАИ посещают учреждения образования, чтобы еще раз напомнить важные правила.