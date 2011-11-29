Вице-президент японской табачной компании: Беларусь – лидер с точки зрения небольшого уровня контрабандной продукции, которая проникает на рынок

В Минск приехали специалисты из Армении, Казахстана, Украины, Латвии, Литвы, а также представители Интерпола и Европола.
За нынешний год белорусские правоохранители изъяли 27 миллионов штук сигарет. Республика имеет самый низкий процент теневого рынка табака среди стран восточной Европы и СНГ. В то время как мировые потери от контрабанды сигарет составляют 40 млрд евро в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эдуард Никитин, начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь:
Изъято из нелегального оборота на территории Республики Беларусь сигарет на сумму 15 млрд рублей. Это серьезные цифры. Перекрыты десятки каналов транзита сигарет на прибалтийскую сторону.
Константин Федоров, вице-президент японской табачной компании:
Республика Беларусь является очень хорошим примером для других стран СНГ и некоторых стран восточной Европы. И является лидером с точки зрения небольшого уровня контрабандной продукции, которая проникает на рынок.