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  • Вице-президент японской табачной компании: Беларусь – лидер с точки зрения небольшого уровня контрабандной продукции, которая проникает на рынок

Вице-президент японской табачной компании: Беларусь – лидер с точки зрения небольшого уровня контрабандной продукции, которая проникает на рынок

29 ноября 2011 11:16
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Новости Беларуси, Минск. В Беларуси усиливается борьба с теневым табачным бизнесом. Страна лидирует среди стран СНГ по противодействию нелегальной торговле сигаретами. Таково мнение международных экспертов. Их встреча проходит в Минске.

В Минск приехали специалисты из Армении, Казахстана, Украины, Латвии, Литвы, а также представители Интерпола и Европола.

За нынешний год белорусские правоохранители изъяли 27 миллионов штук сигарет. Республика имеет самый низкий процент теневого рынка табака среди стран восточной Европы и СНГ. В то время как мировые потери от контрабанды сигарет составляют 40 млрд евро в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Никитин, начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь:
Изъято из нелегального оборота на территории Республики Беларусь сигарет на сумму 15 млрд рублей. Это серьезные цифры. Перекрыты десятки каналов транзита сигарет на прибалтийскую сторону.

Константин Федоров, вице-президент японской табачной компании:
Республика Беларусь является очень хорошим примером для других стран СНГ и некоторых стран восточной Европы. И является лидером с точки зрения небольшого уровня контрабандной продукции, которая проникает на рынок.

# общество # Белоруссия

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