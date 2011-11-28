В Минском зоопарке готовят шоу с участием дельфинов, моржей, тюленей и морских котиков

Новости Беларуси, Минск. Здесь в декабре откроется дельфинарий.

Многие животные зоопарка с наступлением холодов отправились на «летние курорты», то есть в теплые вольеры.

Наталья Лебедева, заместитель директора Минского зоопарка:

Практически все обезьянки, за исключением японской макаки, которая великолепно чувствует себя зимой, сидят в зимних помещениях. Это различные экзотические животные: лангусты, агути.

Звери уже перешли на зимнее меню. В их рацион включено большое количество витаминов и минералов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».