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В Минском зоопарке готовят шоу с участием дельфинов, моржей, тюленей и морских котиков

28 ноября 2011 18:22
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Новости Беларуси, Минск. Здесь в декабре откроется дельфинарий.

Многие животные зоопарка с наступлением холодов отправились на «летние курорты», то есть в теплые вольеры.

Наталья Лебедева, заместитель директора Минского зоопарка:
Практически все обезьянки, за исключением японской макаки, которая великолепно чувствует себя зимой, сидят в зимних помещениях. Это различные экзотические животные: лангусты, агути.

Звери уже перешли на зимнее меню. В их рацион включено большое количество витаминов и минералов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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