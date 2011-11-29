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В Беларуси в первом чтении принят законопроект, решающий судьбу автохлама

29 ноября 2011 06:46
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Статус "брошенных автомобилей" они получат, прежде всего, за внешний вид.

Спущенные и вросшие в землю шины, ржавый корпус, разбитые стекла, отсутствие номерных знаков — верный признак того, что машина давно не использовалась. Владельцу такого автохлама выдадут предписание. И, согласно законопроекту, если в течение месяца он не решит проблему, то машину или то, что от нее осталось, отправят на штрафстоянку.

Эту услугу нерадивому хозяину придется оплатить. Если же он не заберет машину и в последующие три месяца, то ее отправят на металлолом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Андрейчук, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ по законодательству и судебно-правовым вопросам:
Если в течение 30 суток хозяин не найден, то ждут еще три месяца. И после этого в порядке особого производства заявление направляется в суд. И суд решает вопрос о судьбе этого транспортного средства.
# общество # Белоруссия

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