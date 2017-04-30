Ветковский район спустя 31 год после аварии на ЧАЭС: школы, рабочие места, домашнее хозяйство и туристический потенциал

Новости Беларуси. Путь, который Беларусь прошла с момента аварии на ЧАЭС, это не только дорога скорби и памяти. За три десятилетия наша страна научилась многому. Выращивать на пострадавших территориях чистую от радиации продукцию. Опыт, которым сегодня активно интересуется и Украина, и Япония. Огромный рывок вперед сделало медицинское обслуживание. Люди из загрязненных регионов на постоянном диспансерном учете. Появилось и новые точки экономического развития этих земель. Небольшой Ветковский район мог стать настоящим курортом: здесь строили санатории и дома отдыха. Но все перечеркнул роковой 1986 год: радиационное облако накрыло район целиком. Люди навсегда оставили 59 деревень. Такую же судьбу могли разделить еще многие населенные пункты, они до сих пор имеют статус «с правом на отселение», но их жители решили по-другому.

Галина Кучерова, житель агрогородка Радуга:

Я тут всякое пережила. 90-е годы были очень тяжелые. Но мы пережили. Мы никуда не двигались, никуда не переезжали. Мы остались. Дети наши выросли здесь и мы живем. Именно твердая позиция простых белорусов легла в основу непростого пути к возрождению. В 90-е местные аграрии вместе с учеными учились получать на загрязненной земле чистое зерно, в «нулевые» – молоко и мясо, сегодня же десятки миллионов рублей вкладываются в проекты, которые еще вчера казались несбыточной мечтой.

Александр Малец, технолог убойного цеха птицефабрики:

Строится новая птицефабрика мощностью 20 тысяч тонн мяса в год. Крупнейшее предприятие выросло в районе фактически за год. Первую птицу уже отправили в торговые сети. Когда 10 лет назад Александр Малец ехал учиться в техникум мясной и молочной промышленности, он даже и не мечтал, что сможет работать по специальности на своей малой родине.

Александр Малец, технолог птицефабрики:

Я никогда не думал, что в Ветковском районе построится такое крупное градообразующее предприятие. Здесь есть стабильность. Это пищевое предприятие. Продукт будет пользоваться всегда. Птицефабрика – настоящий локомотив экономики для всего региона. Миллионы кур способны съесть весь урожай зерновых не только Ветковского района: в сырьевую зону войдут и соседние Чечерский и Кормянский районы, также пострадавшие от аварии на ЧАЭС.

Александр Винокуров, директор птицефабрики:

Государство подарило Ветковщине такое большое предприятие, как птицефабрика. Само предприятие такое строительство не осилило бы. Как бы мы не хотели воплотить это в жизнь, это оставалось бы мечтой, мне кажется, без государственной поддержки. Новые производства, хорошие дороги и целые улицы новеньких коттеджей – львиная доля всего этого существует благодаря госпрограмме преодоления последствий аварии на ЧАЭС. Каждый вложенный рубль здесь производит эффект Феникса: люди, чувствуя поддержку, возрождают землю своих отцов и дедов.

Иван Шапоров, исполняющий обязанности председателя Радужского сельского исполнительного комитета:

Как видите, есть новые улицы, приезжают люди, устраиваются на работу. Ни одного пустующего дома нет. Все дома коммунальные заселены. Люди возвращаются в свои дома и ведут хозяйство. Строят здесь не только за бюджетный счет. По всему Ветковскому району ведется активное частное строительство. Участки в живописном месте за большие деньги покупают люди из больших городов. Официальный статус и уровень загрязнения от 5 до 15 Кюри сегодня не решающий фактор. Ровные дороги, хорошие магазины, современные школы, и, конечно, уникальная природа – вот что важно для людей. А поэтому средняя усадьба в Хальче или Радуге стоит не меньше, чем хорошая квартира в том же Гомеле. Да и за земельные участки на аукционах соискатели борются до последнего.

Средняя цена земли доходит до двух тысяч рублей за сотку. Местным такие цены не по карману. Зато приезжие готовы платить. Предприниматель Дмитрий Дудко считает свой участок отличным приобретением, планирует жить здесь на пенсии.

Дмитрий Дудко, предприниматель:

Взял дозиметр профессиональный, сделал карту своего участка. Фон гораздо ниже, чем указано на картах и планах. Не превышает норму. Люди покупают, потому что природы такой в городе нет: птички поют, воздух чистый, река, луг. То самое, отложенное на 30 лет курортное будущее фактически наступает. Рыбаки, охотники, любители истории все чаще включают Ветковский район в свои привычные маршруты. Светлана и Михаил, туристы (Россия):

Впечатления у нас сегодня от посещения района самые приятные. Мы посетили музей, куда хотели попасть. Сейчас находимся на территории усадьбы. Очень интересное место на берегу. Да, есть туристический потенциал. К своей истории местные жители относятся с уважением, но больше думают о будущем. В 2016 году здесь сомкнулись те самые пресловутые демографические ножницы. В этом же году и вовсе ожидается, что рождаемость превысит смертность.