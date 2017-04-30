«Хочешь сделать хорошо – сделай сам». Как найти работу в Беларуси и почему она любит инициативных
Новости Беларуси. Материал о помощи в трудоустройстве. Поддержка тех, у кого не получается заработать себе на хлеб, считается одной из ключевых задач государства. В Беларуси борьба с безработицей ведется постоянно. Средняя цифра по незанятым в экономике у нас традиционно была одной из самых низких. К тому же Президент не устает регулярно напоминать чиновникам, что они должны помогать в решении жизненно важных вопросов людей.
Татьяна Янушкевич, индивидуальный предприниматель:
Когда своя парикмахерская, наверное, приятно ходить к себе на работу и приятно заниматься своим делом.
Татьяна Масюк, уборщик помещений Дома ветеранов города Гродно:
Коллектив хороший, бабульки такие приветливые. Мне нравится.
Наталья Бендова, сортировщица предприятия химической промышленности:
Вообще, я без дела сидеть не могу. Мне интересно все.
Найти себя и свое дело. Пройти зачастую нелегкий путь, чтобы стать востребованным и испытать гордость за свой труд.
Поиск работы, конечно, дело индивидуальное. Но иногда без помощи не обойтись. Поддержать готово государство. А если к этому добавить желание и, например, ножницы с расческой, может и вовсе вырасти дело всей жизни.
Татьянин день здесь ежедневно. Две подруги, две Татьяны вот уже несколько месяцев воплощают заветную мечту. Одна – мастер по маникюру, другая – специалист по волосам. Еще год назад своя парикмахерская им казалась чем-то из области фантастики. А сегодня – уютный интерьер, необходимое оборудование и десятки довольных клиентов.
Татьяна Янушкевич, индивидуальный предприниматель:
Работала на государственной работе, потом попала под сокращение. Пришла в Центр занятости. Там сказали, что государство дает субсидию, помогает открывать свое дело. Позвонила подруге, предложила. Вот, вместе решили открыть свою парикмахерскую.
Подруги признаются: окунуться в неизведанный мир бизнеса поначалу было страшно. Преодолеть препятствия помогла любовь к делу.
Татьяна Яворская, индивидуальный предприниматель:
Парикмахерское дело, наверное, это вся моя жизнь. Потому что я с 13 лет сама стригу. Сама себя стригла.
А вот их еще одна тезка – Татьяна Масюк – несколько лет мечтала хоть о какой-нибудь работе.
В 2014 году женщина попала в аварию. Перелом позвоночника, группа инвалидности – о карьере продавца можно было забыть. После тяжелой реабилитации на работу брать никто не хотел. Буквально месяц назад наконец-то повезло. Удалось найти вакансию по программе адаптации инвалидов – уборщицей в Дом ветеранов.
Татьяна Масюк, уборщик помещений Дома ветеранов города Гродно:
Я настолько была горда собой, потому что три года вылежи с этим переломами. Что я наконец-то востребованная тоже, как человек, понимаете? Что наконец-то. Просто это не понять, это надо пережить.
Тем временем Александр Скакалов переживает по-другому поводу. Молодой человек в июне оканчивает колледж. Сейчас самое время подыскать работу.
Александр Скакалов, учащийся Гродненского государственного профессионального электротехнического колледжа имени Ивана Счастного:
К сожалению, везде нужен опыт работы. Хотел бы найти отработку по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей».
С этой целью парень и пришел на ярмарку вакансий в Гродненский центр занятости. Встречи с потенциальными работодателями здесь проводятся еженедельно. И благодаря им десятки людей получили вожделенную запись в трудовой.
Оксана Флерко, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома:
Оказать содействие безработному максимально возможное, так, чтобы это удовлетворяло и его, и нанимателя, – тут без индивидуального подхода не обойтись.
Подбор вакансий по предпочтениям, курсы переобучения, финансовая поддержка начинающих предпринимателей – по всей стране широкий спектр возможностей для безработного человека.
Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Увеличился как и приток тех, кто обращается в службу занятости, так и тех, кто трудоустраивается. Если говорить о каких-то оперативных цифрах, в общем, в целом, то в результате проделанной работы более 80 тысяч человек получили возможность трудоустроиться.
А между тем, в Могилеве Наталья Бендова с моря погоды не ждала. Решила: хочешь сделать хорошо – сделай сам, и взяла поиск работы в свои женские руки. Ходила по отделам кадров, кликала по сайтам возможных нанимателей, заполняла анкеты. На поиск ушло несколько месяцев. Зато выбором Наталья полностью довольна – устроилась сортировщицей на крупное предприятие. Через пару дней – первая зарплата, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наталья Бендова, сортировщица предприятия химической промышленности:
Я считаю, что работу найти можно. И даже можно найти работу ту, которая устраивает тебя. То есть не просто абы куда, на какую-то работу, а именно захотелось. Может, чуть подождать, чуть больше поискать, а так можно найти работу, устроиться можно.
Из океана возможностей выбрать свой курс, на перекрестке дорог пойти правильным путем. Герои сюжета твердо уверены: в жизни тысячи возможностей для самореализации. Достаточно лишь оглянуться.