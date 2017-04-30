«Хочешь сделать хорошо – сделай сам». Как найти работу в Беларуси и почему она любит инициативных

Новости Беларуси. Материал о помощи в трудоустройстве. Поддержка тех, у кого не получается заработать себе на хлеб, считается одной из ключевых задач государства. В Беларуси борьба с безработицей ведется постоянно. Средняя цифра по незанятым в экономике у нас традиционно была одной из самых низких. К тому же Президент не устает регулярно напоминать чиновникам, что они должны помогать в решении жизненно важных вопросов людей. Татьяна Янушкевич, индивидуальный предприниматель:

Когда своя парикмахерская, наверное, приятно ходить к себе на работу и приятно заниматься своим делом. Татьяна Масюк, уборщик помещений Дома ветеранов города Гродно:

Коллектив хороший, бабульки такие приветливые. Мне нравится. Наталья Бендова, сортировщица предприятия химической промышленности:

Вообще, я без дела сидеть не могу. Мне интересно все. Найти себя и свое дело. Пройти зачастую нелегкий путь, чтобы стать востребованным и испытать гордость за свой труд. Поиск работы, конечно, дело индивидуальное. Но иногда без помощи не обойтись. Поддержать готово государство. А если к этому добавить желание и, например, ножницы с расческой, может и вовсе вырасти дело всей жизни. Татьянин день здесь ежедневно. Две подруги, две Татьяны вот уже несколько месяцев воплощают заветную мечту. Одна – мастер по маникюру, другая – специалист по волосам. Еще год назад своя парикмахерская им казалась чем-то из области фантастики. А сегодня – уютный интерьер, необходимое оборудование и десятки довольных клиентов.

Татьяна Янушкевич, индивидуальный предприниматель:

Работала на государственной работе, потом попала под сокращение. Пришла в Центр занятости. Там сказали, что государство дает субсидию, помогает открывать свое дело. Позвонила подруге, предложила. Вот, вместе решили открыть свою парикмахерскую. Подруги признаются: окунуться в неизведанный мир бизнеса поначалу было страшно. Преодолеть препятствия помогла любовь к делу.

Татьяна Яворская, индивидуальный предприниматель:

Парикмахерское дело, наверное, это вся моя жизнь. Потому что я с 13 лет сама стригу. Сама себя стригла. А вот их еще одна тезка – Татьяна Масюк – несколько лет мечтала хоть о какой-нибудь работе. В 2014 году женщина попала в аварию. Перелом позвоночника, группа инвалидности – о карьере продавца можно было забыть. После тяжелой реабилитации на работу брать никто не хотел. Буквально месяц назад наконец-то повезло. Удалось найти вакансию по программе адаптации инвалидов – уборщицей в Дом ветеранов.

Татьяна Масюк, уборщик помещений Дома ветеранов города Гродно:

Я настолько была горда собой, потому что три года вылежи с этим переломами. Что я наконец-то востребованная тоже, как человек, понимаете? Что наконец-то. Просто это не понять, это надо пережить. Тем временем Александр Скакалов переживает по-другому поводу. Молодой человек в июне оканчивает колледж. Сейчас самое время подыскать работу.

Александр Скакалов, учащийся Гродненского государственного профессионального электротехнического колледжа имени Ивана Счастного:

К сожалению, везде нужен опыт работы. Хотел бы найти отработку по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». С этой целью парень и пришел на ярмарку вакансий в Гродненский центр занятости. Встречи с потенциальными работодателями здесь проводятся еженедельно. И благодаря им десятки людей получили вожделенную запись в трудовой.

Оксана Флерко, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома:

Оказать содействие безработному максимально возможное, так, чтобы это удовлетворяло и его, и нанимателя, – тут без индивидуального подхода не обойтись. Подбор вакансий по предпочтениям, курсы переобучения, финансовая поддержка начинающих предпринимателей – по всей стране широкий спектр возможностей для безработного человека.

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Увеличился как и приток тех, кто обращается в службу занятости, так и тех, кто трудоустраивается. Если говорить о каких-то оперативных цифрах, в общем, в целом, то в результате проделанной работы более 80 тысяч человек получили возможность трудоустроиться. А между тем, в Могилеве Наталья Бендова с моря погоды не ждала. Решила: хочешь сделать хорошо – сделай сам, и взяла поиск работы в свои женские руки. Ходила по отделам кадров, кликала по сайтам возможных нанимателей, заполняла анкеты. На поиск ушло несколько месяцев. Зато выбором Наталья полностью довольна – устроилась сортировщицей на крупное предприятие. Через пару дней – первая зарплата, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.