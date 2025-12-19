Символ мира и покоя! В Гродно прибыл Вифлеемский огонь

Огонь зажигают от негасимой лампады в Базилике Рождества Христова в Вифлееме – месте, где родился Спаситель и принес свет в наш мир. Каждый год в канун Рождества святыня начинает путешествие по земному шару. Накануне польские скауты передали белорусским коллегам огонь на границе. Теперь священное пламя распространят по всей стране, доставить его планируется более чем в 150 приходов.

Из Вифлеема привезли огонь, и поэтому вот сейчас мы привезем домой, и на Рождество будем садиться за стол, и зажжем свечку. Иисуса Христа будем встречать.

Ян Кучинский, настоятель Кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия Гродно:

Каждый год мы принимаем этот огонь, эту радость. В этом году, может быть, это событие более такое значительное, когда были границы закрыты. А вот именно в этом году по-настоящему передали из рук в руки, не привезли где-то в машине, а именно из рук в руки передали этот Вифлеемский огонь как символ, как знак мира, любви, покоя.

Впервые в Беларусь Вифлеемский огонь доставили в 1998 году. Сама же инициатива зародилась еще раньше в Австрии и со временем нашла отклик в сердцах людей по всему миру.