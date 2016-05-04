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Ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы поздравил Мингорисполком

04 мая 2016 18:09
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Новости Беларуси. В преддверии Дня Победы самые искренние поздравления сегодня принимали ветераны Великой Отечественной войны. Торжественный прием, который традиционно проводит руководство столичной мэрии, собрал более полусотни участников боевых действий. Всем без исключения подарили хорошее настроение и праздничный концерт. Пользуясь, случаем, поздравили и будущих юбиляров.

К слову, сегодня в Минске проживают более 3,5 тысяч ветеранов. Около полусотни из них перешагнули столетний рубеж, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:
В годы войны я служил в роте автоматчиков. Прошел все Западную Беларусь и Польшу. Закончил войну на территории Германии. Эти встречи нас поддерживают. И мы благодарим за это.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Основная цель – общение и забота о ветеранах. Поэтому город для этого делает много – выделяет средства из бюджета и на оздоровление, и на ремонты. Это – очередное мероприятие, которое позволяет им общаться между собой, вспоминать. И это положительные эмоции.

# общество # День Победы # Андрей Шорец

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