Информагентство «Минск-Новости» 4 мая отмечает 15-летие

Новости Беларуси. Ни дня без строчки. Наши коллеги из информационного агентства «Минск-Новости» 4 мая празднуют своё 15-летие. Полтора десятка лет журналисты держат руку на пульсе столичных новостей.

За время своей работы они успели заявить о себе и в радио-, и в интернет-вещании. Работу лучших чествовали в стенах Храма-памятника в честь Всех Святых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Екатерина Дубинская, генеральный директор УП агентство «Минск-Новости»:

Мы развиваемся, мы все время ищем новые проекты – постоянно у нас на страницах газет, то есть у нас не проходит дня, чтобы у нас не появились новая рубрика, проекты.