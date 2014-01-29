29 января председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов встретился с населением

Новости Беларуси. Ремонт и выделение жилья, социальная сфера, работа местных органов власти — эти и другие вопросы были 29 января в центре внимания в Вороново. Выездной приём граждан здесь провел председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Это первое подобное мероприятие руководителя региона после назначения на должность.

Встреча с населением прошла в этом городском посёлке не случайно. Этот район - приграничный с Литвой. И многие жители ещё во времена Советского Союза работали в соседнем государстве. Потому, не единичны жалобы, связанные с начислениями пенсий. Подобные вопросы находятся в ведении республиканских властей и решаются согласно международных договоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

Часть вопросов, конечно, можно решить здесь. Вопросы те же о приватизации. Есть специалисты, которые всё рассмотрят и помогут решить квалифицированно и в срок. Тут не надо помощь какая-то с области или республики. Женщина, которая приходила по пенсии, у неё не сложились взаимоотношения с руководством, где она работала. Это тоже можно было в принципе решить.

Все обращения граждан были зафиксированы. Если не удалось на месте найти приемлемый вариант решения проблемы, то в течение месяца жители получат ответ в письменной форме.

Станислав Волынец:

Это тянется уже с 2007-го года. Мы всё пишем заявления, нам отказывают. Мы уже там понастраивали постройки, все разрешения есть, сами газ провели и так всё тянется. Может, уже решится.

Александр Конон:

Мы ходили по вопросу приватизации жилья. Он нам сказал результат положительный, обещал к февралю решить все вопросы. Обещал дать ответ.