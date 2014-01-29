Новости мира. Небо над Европой временно закрыто.

Авиадиспетчеры около десятка европейских стран объявили о забастовках.

Временно прекратят работу многие воздушные гавани Австрии, Венгрии, Греции, Италии, Кипра, Португалии, Словакии, Франции и Чехии. Большинство из этих государств популярны у туристов, поэтому путешественникам следует еще раз обратить внимание на расписание полетов и запастись терпением.

Работники аэропортов недовольны планами Еврокомиссии создать единое летное пространство над регионом. По мнению бастующих, это приведет к увольнениям и снижению безопасности полетов. В то же время эксперты говорят, что реформа поможет экономить европейским аэропортам до 14 миллионов евро в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.