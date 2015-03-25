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Ветеранам и участникам ВОВ окажут денежную поддержку в честь 70-летия Великой Победы

25 марта 2015 10:28
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Новости Беларуси. Ветеранам и участникам Великой Отечественной войны окажут денежную поддержку в честь 70-летия Великой Победы. Соответствующий указ подписал президент в середине марта. 

Сумма помощи будет дифференцированная. 

Героям Советского Союза и Полным кавалерам Ордена Славы (таких у нас в стране проживают трое) перечислят сумму в 10 млн рублей, ветеранам – 8. Лица, пострадавшие от войны, получат помощь в размере 3,5 млн рублей.  

Подобную поддержку государство  оказывает уже на протяжении нескольких лет. Всего в Беларуси проживает почти 49 тысяч ветеранов и участников войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Румак, заместитель министра труда и социально защиты Республики Беларусь:
Это уже вторая выплата материальной помощи в течение года для наших ветеранов. В прошлом году, накануне 70-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, также была произведена выплата материальной помощи. И размер материальной помощи, которая оказывается сейчас для наших ветеранов, самый высокий в сравнении с другими странами на постсоветском пространстве. Это еще раз свидетельствует о внимании и заботе государства.

# общество # Социальная помощь # Александр Румак

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