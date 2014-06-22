Ветеран ВОВ, которого дважды едва не похоронили, рассказал, как спустя 65 лет после Победы выполнил обещание, данное знаменитому Константину Симонову

Новости Беларуси. Когда началась война, ему было всего 11, и он буквально «хвостом» ходил за фронтовым командиром, чтобы попасть на передовую. Петр Филоненко и спустя десятилетия удивляется, как смог выжить в той страшной войне. И дело даже не столько в тяжелых ранениях, сколько в том, что юного солдата дважды едва не похоронили! Однополчане не могли предположить, что мальчик выжил после дождя из осколков и пуль. И, кстати, больше всего крови Петр Филоненко пролил именно за Беларусь. Калинковичи, Лоев, Речица. Ветеран старается хотя бы раз в год навещать белорусские города, которые он освобождал, а саму Беларусь называет не иначе, как третьей Родиной.

Черно-белые кадры в его памяти окрашены багрово-красным. Военная летопись в многотомнике жизни Петра Алексеевича до сих пор будто только написана.

Белорусы для ветерана, родившегося в украинской глубинке, с тех самых 40-х, кровные братья. И это не метафора. Когда юного солдата тяжело ранило под Мозырем, медсестры, не раздумывая, стали для сына полка донорами. Хоть и не были уверены, что выживет, хоть и силы на войне нужны были самим. Встретиться спустя десятки лет им суждено было именно в Минске!

Петр Филоненко, ветеран Великой Отечественной Войны (Украина):

Это медсестры, которые мне давали кровь. В 30 лет был бы похоронен, никто б не знал, что со мной, думали, что меня нет!

Книгу, в которой напечатана фотография, Петр Алексеевич написал спустя 65 лет после Великой Победы. Написал, потому что дал обещание в 41-ом, встретив в самом пекле военных действий знаменитого Константина Симонова.

Петр Филоненко, ветеран Великой Отечественной Войны (Украина):

Он мне сказал: живые выйдем с окружения, останемся живыми, мы с тобой должны обязательно написать по книге. Я напишу для взрослых про живых и мертвых, а ты напишешь для своих сверстников «Война глазами юного соладата».

Но совсем скоро писать начали о нем, 12-летнем мальчике, в похоронках. Во время бомбежки юный солдат оттолкнул в окоп комбрига, а сам упал, буквально изрезанный осколочным дождем. Его вместе с погибшими уже положили в братскую могилу. Но когда начали бросать землю, из носа пошла кровь. Это и спасло. Следующий приказ командира он услышал уже в боевом строю.

Петр Филоненко, ветеран Великой Отечественной Войны (Украина):

Мы идем освобождать Беларусь, братскую нам республику, над которой фашисты больше всего издевались, полили и жгли!

Неподалеку от села Тумаровка (это в Гомельской области) сын полка снова едва не расстался с жизнью. Чтобы однополчане смогли прорваться к трассе, мальчик подбирается к фашистскому дзоту и собой закрывает вражеский пулемет.

Петр Филоненко, ветеран Великой Отечественной Войны (Украина):

12 пуль прошли через мою руку, перебило все полностью, рассказывали, что когда меня перевязывали, видели, как сердце бьется.

Когда парня забрали с поля боя, все были уверены, что он мертв. Выжить после таких ранений – чудо! Сына полка положили в гроб, но, то, что происходило дальше, сегодня ветеран рассказывает уже как анекдот.

Петр Филоненко, ветеран Великой Отечественной Войны (Украина):

Тут митинг: Провожаем в последний путь! Стали нести, а друзья: Костя, живой, храпит! Командир узнает, нас живьем в яму побросает, давай в медсанбат!

Десятки лет понадобились ветерану, чтобы разыскать в хрониках фото с тех самых похорон. Петр Алексеевич улыбается: это ж как хотелось жить, чтобы дважды, по сути, выбраться из могилы! Почти все свои ранения он получил, освобождая не родную Украину, а Беларусь. Впрочем, и Родина у них тогда была одна на всех.

Петр Филоненко, ветеран Великой Отечественной Войны (Украина):

Как это не наше? Это пусть враги говорят, что не наше, потому что они хотели, чтобы было их, да не удалось. Как не родная, когда там моя кровь пролита, это моя третья Родина! Будете в Калинковичах — поклонитесь, там наш танк стоит.

Он до сих пор носит в груди два осколка, один — от фашистского снаряда, на портрете дыра на гимнастерке именно от него, второй — появился совсем недавно. То, что сегодня в Украине фактически не отмечают День Победы для него хуже, чем железо возле сердца.

Петр Филоненко, ветеран Великой Отечественной Войны (Украина):

Ветераны, конечно, празднуют, а любы-друзи против того. Лучше бы так не отмечать, я картошку сажал и собачке кашу варил 9 мая. Я выступал в Военной Академии, задают вопросы: кто такой Константин Симонов или кто такой Рокоссовский. Мне говорят студенты, что в учебнике 4 строчки о войне. Редеют ряды ветеранов, неизвестно, кто встретится лет через 5.

День Победы ветеран, по возможности, отмечает в Беларуси. Не только в Минске. Ездит в Калинковичи, Лоев, Речицу, за которые воевал. Конечно, с каждым годом все сложнее — все-таки, возраст и расстояние, да и деньги на поездку нужны немалые. Но, по признанию Петра Алексеевича, он будет ездить, пока сможет. Ведь то, к чему мы уже привыкли, парад Победы, для него каждый раз – будто новое доказательство, что сражались и погибали не зря.

Петр Филоненко, ветеран Великой Отечественной Войны (Украина):

Анализ я делал всему: как одеты, как в шеренге идут! Парад прошел просто на высшем уровне! Думаю, чего мне не 20 лет, а 84-ый?

Насыщенная жизнь, больше сотни ролей в кино, вот Петр Алексеевич сам – в образе генерала, но сценарий судьбы ни один режиссер не превзошел в драматургии. Он проливал кровь, в том числе и за нас с вами, в Калинковичах хоронил друзей, под Гомелем узнавал, что на него пришла очередная похоронка. Сегодня Украину и Беларусь разделяют границы, но для ветерана наши страны, как и наша Победа – одна и без всяких рубежей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Петр Филоненко, ветеран Великой Отечественной Войны (Украина):

Я хотел бы, чтобы никогда на Беларусь ни одна бомба не упала, ни одна хата не сгорела! Лучше белорусского народа нет! Это преданный, трудолюбивый народ! Это придешь, матка, бульба ёсць? Ёсць! Только дробненька, но сейчас мы намоем. Хочу сказать, чтобы не брались за оружием, а брались за розум! Потому что лучше мира нет!