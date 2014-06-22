Директор музея ВОВ рассказал, чем удивит музей своих посетителей

Новости Беларуси. Отправимся в музей Великой Отечественной. Новое здание в парке Победы у стелы «Минск-город-герой» откроют к 3 июля, ко Дню независимости. Кстати, именно на этом месте ровно 73 года назад на торжественном открытии Комсомольского озера минчане и узнали о начале войны. Обновленную экспозицию здесь только завершают монтировать, а мы 22 июня в компании директора музея Николая Скобелева прошли по музейным коридорам целых 600 метров, где буквально каждый сантиметр говориит о многом.

Николай Витальевич, здесь все и начиналось?

Николай Скобелев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Да, это инфокиоски, которые позволяют нашим посетителям разобраться в построении экспозиции.

Траектория выстроена таким образом, что два раза в одно место мы не попадем.

Николай Скобелев:

Это во всех музеях. Маршруты должны быть последовательны, не должны пересекаться, повторяться.

Первый зал — «Мир и война». Это философский зал, который должен настроить наших гостей на восприятие войны, как величайшего зла в истории.

В музее много мультимедийных конструкций.

Как вы считаете, не будет ли много вот технических новинок? Все-таки музей должен нас окунуть в атмосферу 70-летней давности.

Николай Скобелев:

Совершенно с вами согласен. Эту мысль мы выдержали, потому что в основе экспозиции всегда должен быть музейный предмет.

Мы нашим посетителям демонстрируем боевую технику.

Есть зал, в котором представлены материалы начального периода войны. Здесь у нас представлен 21 июня. Здесь есть часы, которые отсчитывают последние мгновения мирного времени. Это инфокиоск, в котором заложена информация и о пограничниках, и о первых боях 22 июня, боевые документы, с которыми можно ознакомиться (на 4 языках). Брестскую крепость мы покажем в системе 3D.

В музее представлена советская артиллерия. Это оригиналы. Все артиллерийские системы подлинники, которые действительно прошли дороги сражения.

У нас много бесценных экспонатов. Например, у нас представлена будка часового из Тростенца, настоящие носилки, на которых выносили пепел после сожжения заключенных, останки наших узников, расстрелянных и сожженных в концлагере Тростенец.

Вам не кажется, что такие вещи показывать людям, которые не знают о войне, очень жутко. Вы не боитесь каких-то неадекватных реакций?

Николай Скобелев:

Это очень тяжелый зал, который и в прежнем музее воспринимался нашими посетителями достаточно тяжело. Но мы должны это показывать, потому что это было, это должны видеть, это должны знать.

Сколько длина всей траектории музея?

Николай Скобелев:

Если пройти полностью по маршруту, то примерно 600 метров.

Тяжело было перезжать?

Николай Скобелев:

У нас более 142 тысяч музейных предметов, каждый надо было описать, упаковать, составить общую опись, уложить в ящик.

Ничего не сломали по дороге?

Николай Скобелев:

Скажу честно: из 142 тысяч пострадали 2 гипсовые фигуры, но мы их восстановим.

Зал Победы у нас будет предназначен для торжеств, для различного рода официальных мероприятий. Например, вручение погон, аттестатов выпускникам ВУЗов силовых структур. В вечернее время здесь будет очень красивая подсветка.