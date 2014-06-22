22 июня 1941 года в воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. 22 июня по всей Беларуси вспоминали события 22 июня 1941. Тех, кто это видел своими глазами и помнит в деталях, как это было, уже не много. Но не одно поколение выросло на знаменитых фильмах о войне. Для любого режиссера и актера эта тема особая. Ведь художественные и значительно реже документальные кадры — это и есть наше представление о событиях 70-летней давности. Но мы не будем говорить о кинохронике и художественном вымысле, а попытаемся, как говорят, те же актеры сами «вжиться в роль». Ведь только побывав в той шкуре и можно на самом деле понять, «как это было».

В такое же воскресенье, но 73 года назад. В эти же восемь вечера 16-летняя минчанка Геля шла по лесу. Из вещей у неё был только противогаз. А 15-летняя Соня шла по своей деревушке, ещё не понимая, что происходит. По стране же шагала война - немецкие танки подбирались к Гродно. Был захвачен Брест. Но не Брестская крепость — её защитники стойко держали оборону. Именно они приняли первый удар врага — ещё на рассвете.

4.15 утра — этот страшный час, от которого ведёт отсчёт Великая Отечественная война, вспоминали в крепости 22 июня. Легендарное мужество. Подвиг, вошедший в историю...

Юрий Данилов, ветеран:

Земля покрылась в тот рассвет росой кровавою. И мы вступили в бой за наше дело правое. Уже пылало полстраны, но с самых первых дней войны народ уверен был в одном: к победе мы идем.

Геля о том, что началась война, узнала в 8 утра. Встала рано, чтобы и по летнему Минску погулять, и к работе, учёбе подготовиться — в понедельник её ждал школьный экзамен по географии, а ещё девушка подрабатывала в библиотеке. Коллегу именно оттуда встретила на улице, он был очень испуган.

Ангелина Меркулова, ветеран:

Он бежал на работу и кричал: Что-то будет страшное, что-то будет страшное.

Геля тоже пошла на работу. Там и рассказали, что произошло. Всем раздали противогазы, сказали носить их с собой.

Ангелина Меркулова, ветеран:

Никто не работал, не знали, что делать.

А Соня в 8 часов ещё спала. Проснулась поздним утром. Хоть и деревня, где хлопот всегда хватает. Но каникулы всё же. Гуляла, потом маме по хозяйству помогала. Родители и сказали: началась война.

Софья Стасевич, ветеран:

Мне ж 15 лет было. Ну, война-война. Я ж не знала, что такое война, что такое будет.

Говорит, что люди просто растерянно ходили по улицам. Никто не знал, что делать и что происходит в стране.

Софья Стасевич, ветеран:

Страшно было, плакали все, бегали туда-сюда, митусились люди. Как быть дальше?

А в 8 утра уже шли сражения — на земле и в небе. Немецкие бомбардировщики нанесли удары по железнодорожным узлам — в Жабинке, Лиде. По двум десяткам аэродромов — в Барановичах, Бобруйске. Командирам наших западных военных округов поступила директива советских военачальников — дать отпор агрессорам

В связи с неслыханным по наглости нападением со стороны Германии на Советский Союз приказываю: войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу.

Летчик Иван Калабушкин стал героем дня — 5 вражеских самолётов сбил в районе Бреста. А в Минске ещё продолжалась мирная воскресная жизнь — горожане пошли в парки, в театр и цирк, а многие на открытие озера, позже названного Комсомольским. И именно там узнали страшную весть — в полдень из репродукторов зазвучал голос наркома иностранных дел Вячеслава Молотова.

Уже через несколько часов война добралась до города — появились немецкие бомбардировщики. Чтобы прикрыть Минск, на аэродром в Лошице перебросили два авиаполка истребителей. Благодаря им, удалось не допустить больших разрушений в первый день. Вот как это описывает комдив Георгий Захаров, участвовавший в тех боях.

Низко над Минском ходили большие двухмоторные машины... Прицельно швыряли бомбы на отдельные здания... «Юнкерсы» под вечер чувствовали себя в полной безопасности. Я находился выше, прямо над центром города, когда увидел одного над крышей здания штаба округа. Спикировал, пристроился ему в хвост и стрелял в упор длинными очередями. Ju-88 не загорелся, но внезапно накренился и упал в районе оперного театра.

А Геля вспоминает, что одна бомба упала на Военное кладбище. Она просидела на работе почти полдня и решила пойти домой. Но оказалось, что оттуда все уже ушли.

Ангелина Меркулова, ветеран:

Никого не было, дом был пустой. А по Берестянской в сторону Колодищ двигался сплошной людской поток.

Девушка тоже решила покинуть город. С собой взяла только противогаз. И... пальто — первое в её жизни, купленное как раз накануне. Соня тоже в те дни получила обновку — и тоже пальто. Помнит до сих пор — хорошая одежда тогда была редкостью.

Софья Стасевич, ветеран:

Даже воротник плюшевый был. Это было очень уже богато, что мне купили такое пальто.

Это пальто отобрали немцы, вошедшие в деревню через несколько дней. А пока было тихо. Но люди понимали, какая беда пришла. Днём ещё собирались на улицах, обсуждали. А к вечеру деревня затихла.

Софья Стасевич, ветеран:

По домам были все — один-второй, выйдет когда на улицу.

В Минск вечером стекались беженцы – собирались около монастыря бернардинцев, где тогда была комендатура. Вот что вспоминал военный комендант Минска того времени Федор Багреев

Около 17 часов... увидел скопление... грузовых и легковых машин, а на них женщины, дети в исключительно паническом состоянии и жалком виде: кое-как одеты, грязные, у некоторых разорваны платья, у некоторых кровь на одежде, вещей почти ни у кого не было... Это были семьи военнослужащих из занятых немцами гарнизонов... Они все ждали помощи и возможности отправиться дальше в глубь страны.

А Геля уже ушла из города 73 года назад в 8 вечера она шла по лесу. С противогазом и со своим любимым пальто. Которое через год, уже в осаждённом Сталинграде, не колеблясь, отдала замерзающей девочке. Бывший библиотекарь пересела там на грузовик — возила передвижной кинотеатр, поддерживала моральный дух бойцов.

Ангелина Меркулова, ветеран:

Каждый вечер. Машину крытую дали. Мы вдвоём с киномехаником ездили по подразделениям.

А Соня 73 года назад в 8 вечера не помнит, что делала. Это стёрли из памяти гораздо более страшные воспоминания. Как голодали, как пришли немцы за её отцом — из-за того, что его брат ушёл в партизаны.

Софья Стасевич, ветеран:

Мы на лавочке сидела, я прибежала в хату и говорю: «Папочка, немцы». Ён кажа: «Дачушка, уцякай».

И как сожгли отца в их собственном доме помнит Соня. Как ушла к партизанам. И, конечно, как верили в Победу. С самых первых дней. И все 1418 суток, которые прошли до неё. Тех, кто не дожил до этого счастливого дня, сегодня вспоминали в Минске. Около Вечного огня, зажжённого в память о героях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.