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22 июня в Тарасово состоялось перезахоронение останков двух солдат Красной армии

22 июня 2014 14:28
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Новости Беларуси. На территории Беларуси кровопролитные бои шли 3 года. За это время на нашей земле погибли миллионы советских солдат. Трудно найти село или город, где бы не стоял памятник героям Великой Отечественной, где бы не было братских могил. Говорят, что война не заканчивается, пока не похоронен последний погибший на ней.

22 июня около храма Рождества Пресвятой Богородицы в Тарасово придали земле останки двух солдат Красной армии. Они погибли в далеком 1941. Но только 22 июня 2014 обрели вечный покой. Останки воинов были найдены 52 специализированным поисковым батальоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макаров, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства Обороны РБ:
В ходе полевых поисковых работ батальоном были обнаружены останки двух красноармейцев, 2 котелка, на одном из которых имя — Григорий Полуян. Идентифицировать на 100%, что это именно Григорий Полуян не предоставляется возможным, но работы эти продолжаются.

Анатолий Моисеев, председатель Совета ветеранов Минской районной организации Белорусского общественного объединения:
Я сегодня испытываю и чувство скорби, и чувство гордости за свою страну, которая отдает дань уважения своим защитникам. Сегодня они преданы белорусской земле, за которую они отдали свою жизнь для того, чтобы мы ходили по этой земле.

# общество # Перезахоронение останков # Владимир Макаров # Анатолий Маисеев

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