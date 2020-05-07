Ветеран ВОВ: «14-летние мальчишки со ржи наблюдали, как на бреющем полёте расстреливали. И в это время звучала песня «Вставай, страна огромная»

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:

Вдоль дороги расстреливали мирных жителей. Мы, еще 14-летние мальчишки в то время, со ржи наблюдали, как на бреющем полете расстреливали, делали разворот. И в это время звучала песня «Вставай, страна огромная». Самое страшное началось – это 1942 год 22 июня, когда деревню сожгли. И тот, кто не уполз от пулемётных очередей бандеровцев – погиб. Деревня была сожжена. Один был путь – партизанский отряд.