Ветер штормовой, местами дожди. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Ухудшение погоды прогнозируют синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 30 мая в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
Новости Беларуси. Ухудшение погоды прогнозируют синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 30 мая в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
Местами будут идти сильные дожди, в ряде районов прогремят грозы, а порывы ветра могут достигать штормовых показателей – до 20 метров в секунду. Прохладная и ветреная погода сохранится и в ближайшие дни.