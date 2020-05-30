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Ветер штормовой, местами дожди. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

30 мая 2020 11:45
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Новости Беларуси. Ухудшение погоды прогнозируют синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 30 мая в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Ветер штормовой, местами дожди. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

Местами будут идти сильные дожди, в ряде районов прогремят грозы, а порывы ветра могут достигать штормовых показателей – до 20 метров в секунду. Прохладная и ветреная погода сохранится и в ближайшие дни. 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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