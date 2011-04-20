Веснянка или Веснинка, ОдОевского или ОдоЕвского — как правильно называются районы и улицы Минска?

В Минске зарегистрировано более 1300 улиц, переулков, проездов, проспектов и бульваров, десятки названий микрорайонов, станций метро, парков и скверов. Ежегодно городской именослов пополняется десятками новых названий. А старые приобретают народную окраску, новые ударения, а порой превращаются в сленг.

За последние 15 лет столичные улицы меняли названия или получали новые более 120 раз. В 90-х многим возвращались исторические имена. В 2000-х – появились новые в связи с тем, что к столице присоединили часть пригорода, и переименовали те улицы, названия которых совпадали. Появляются микрорайоны – и новые улицы на карте столицы. Конечно, не обходится без казусов.

Сергей Вечер, директор Национального исторического музея:

Известный белорусский писатель и государственный деятель — Дмитрий Жилунович (Зміцер Жылуновіч) — удостоился и улицы Жилуновича, которая находится около универмага «Беларусь» (бывшая улица Жданова) и улицы Тишки Гартного. А Цішка Гартны — это псевдоним того же Жилуновича.

За всеми изменениями в уличном именослове призвана следить специальная комиссия Мингорисполкома по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей города. В ее составе 15 человек — депутаты Мингорсовета, представители городских структур, доктора филологических наук, ученые, историки, архивисты. Мнение последних особенно важно.

И если с наименованиями улиц и исторически верными названиями Комиссия справляется, то с народными ошибками бороться сложно. Изменение ударений в названиях улиц и микрорайонов — процесс живой, весьма длительный и непрекращающийся. Так что, порой, очень сложно найти ошибки и искоренить их.

Сергей Вечер, директор Национального исторического музея:

Была деревня В е снинка — сейчас она вошла в состав города и фактически стала микрорайоном. Но люди упорно называют её Весн я нка, и что больше приживётся, сейчас сказать трудно.

Улица Од о евского часто звучит как Одо е вского. Но с этой ошибкой историки еще могут бороться.

Сергей Вечер, директор Национального исторического музея:

Вообще род Одоевских происходит из города Од о ев, который находится в России — там их родовое имение.

Такая же ситуация и с улицей Василия Т я пинского. Гуманист-просветитель родился в имении Т я пино. Поэтому улица Т я пинского, но никак не Тяп и нского.

Некоторые разночтения настолько укоренились в городской среде, что уже вполне имеют право претендовать на правильность произношения. Например, улица Бир ю зова —названная в честь военачальника, маршала, Героя Советского Союза — уже давно и прочно улица Бирюз о ва. Такая же история и у улицы А згура.

Ольга Богомолова, главный хранитель музея-мастерской З. Азгура:

А згур — не совсем исторически достоверно, потому что мы, музейщики, считаем это больше творческой фамилией Азгура. Однако, есть ещё и исторически достоверная фамилия, которая произносится Азг у р: и сам Заир, и его семья, и творческая интеллигенция — довоенная и послевоенная — ставили ударение на второй слог.

Ошибки встречаются не только в произношении, но и в написании названий улиц. Самые обидные для горожан – неправильные переводы названий на белорусский язык и бездумные сокращения.

Сергей Вечер, директор Национального исторического музея:

Псевдоним человека не может ни сокращаться, ни видоизменяться — он даётся полностью. Едешь — поворот на улицу Танка. Какого танка? Псевдоним у человека — Максим Танк — не М. Танка, не Танка, а полностью. То же самое — улица Купалы.

Избавиться от большинства ошибок помог бы справочник, где указывалось бы происхождение столичной улицы, правильное написание и произношение ее названия. Для этого придется проделать огромную работу – но город, безусловно, отблагодарит.

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