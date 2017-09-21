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Почему подготавливать почву к весенней посевной следует с осени и как это сделать правильно?

21 сентября 2017 07:51
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Подошёл к завершению дачный сезон. Практически все плоды с грядок собраны, банки закатаны… Казалось бы, о работах на огороде стоит забыть на полгода, но как бы не так. Подготавливать почву к весенней посевной следует с осени. Почему и как это сделать правильно и что нового в мире экологии? Подробнее –  гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующая лабораторией новых форм удобрений и мелиорантов Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук Галина Пироговская.

# общество # Сельское хозяйство # Фотофакт # Галина Пироговская

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