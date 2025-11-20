Верховный Суд признал карателя Ермольчика виновным в геноциде. В истории суверенной Беларуси это уже пятое дело в отношении нацистского палача, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ермольчик лишал жизни людей путем расстрела, сожжения заживо, удушения и истязаний, при этом проявляя к ним особую жестокость. Всего в этом деле 25 эпизодов преступной деятельности. Являясь участником, а затем и руководителем Хойникского подразделения вспомогательной полиции, Ермольчик руководил и принимал участие в карательных операциях. Он обвиняется в уничтожении не менее 247 человек, включая не менее 37 детей.