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Верховный Суд признал карателя Ермольчика виновным в геноциде

20 ноября 2025 08:23
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Верховный Суд признал карателя Ермольчика виновным в геноциде. В истории суверенной Беларуси это уже пятое дело в отношении нацистского палача, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный Суд признал карателя Ермольчика виновным в геноциде-2

Александр Ермольчик лишал жизни людей путем расстрела, сожжения заживо, удушения и истязаний, при этом проявляя к ним особую жестокость. Всего в этом деле 25 эпизодов преступной деятельности. Являясь участником, а затем и руководителем Хойникского подразделения вспомогательной полиции, Ермольчик руководил и принимал участие в карательных операциях. Он обвиняется в уничтожении не менее 247 человек, включая не менее 37 детей.

Подробности из зала суда – в наших следующих выпусках.

# Великая Отечественная война # Судебная система Беларуси

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