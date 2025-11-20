Александр Лукашенко помиловал двух католических священнослужителей

Утром 20 ноября стало известно, что на основании помилования Президента Беларуси освобождены два католических священнослужителя, совершивших тяжкие преступления против государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято с учетом интенсификации контактов с Ватиканом, а также принципов доброй воли, милосердия и объявленного в Римско-католической церкви юбилейного года. Пресс-служба Конференции католических епископов Беларуси в своем сообщении, размещенном на официальном портале Римско-католической церкви, выражает благодарность всем, кто способствовал освобождению из колонии заключенных священников – отца Генриха Околотовича и отца Анджея Юхневича.