Более 80 спасателей оттачивали навыки ликвидации последствий масштабных катастроф в Минском районе

От обрушения зданий до угрозы затопления. Белорусские спасатели оттачивают мастерство: в Минском районе масштабные учения развернулись на 18 различных площадках. Сотрудники служб работают в круглосуточном режиме, сталкиваясь с самыми разнообразными сценариями развития событий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в ходе учений одна группа занималась подготовкой оборудования и взаимодействием с населением. Обследовала возможные места нахождения пострадавших под завалами. Другая – организовывала тыловую поддержку и разворачивала лагерь. Всего было задействовано более 80 спасателей и 17 единиц техники. На учениях проверили готовность служб к любым сложностям.

Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

Сбор, была объявлена точка этого населенного пункта, в котором «произошло» масштабное землетрясение. В этих населенных пунктах проживает около восьми тысяч человек, в результате чего люди оказались под завалами и просят помощи местное население. Все отряды прибыли сюда, и все семь отрядов у нас формируются в два отряда по 32 человека.

В программу учений была также включена ликвидация последствий стихийных бедствий. Не обошлось и без проблемных задач, таких как эвакуация пострадавших с высоты. Действия спасателей в очередной раз доказали, что они готовы к любым испытаниям.