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В Стародорожском районе появилась служба скорой социальной помощи

06 мая 2013 13:56
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Новости Беларуси. Новую форму работы с жителями отдаленных деревень внедрили в Стародорожском районе. Сотрудники районного центра социального обслуживания населения теперь сами едут к своим подопечным. В салоне – социальный работник, юрист и медик.

Особое внимание – одиноким и престарелым людям. Они могут получить необходимую консультацию у специалистов, не тратя время и деньги на поездку в райцентр. Социальные службы таким образом предполагают охватить все деревни района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Государственная политика

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