Велодорожку в Могилеве благоустроили благодаря звонку на прямую телефонную линию горисполкома

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика телефонного общения жителей и представителей власти. Традиционные прямые линии сегодня прошли во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилеве за 3 часа поступило порядка 15 звонков. Горожан волнуют проблемы ЖКХ и строительства. Причём некоторые вопросы решались тут же. После обращения на прямую линию была благоустроена велодорожка. Ее построили в прошлом году, однако жители попросили власти города добавить вдоль трассы скамейки и велопарковки.

Михаил Горонжа, житель Могилева:

Иногда едешь и хочется отдохнуть, присесть. Здесь удобно и парк хороший. И вот появились скамеечки. Буквально позвонили – быстро, оперативно все было сделано, аккуратно.

Алла Галушко, заместитель председателя Могилевского горисполкома:

Прямыя линии с могилевчанами дают свой результат. Мы можем мониторить ситуацию, что происходит в городе, что волнует могилевчан, снимать напряженность, если таковая есть, решать оперативно вопросы, которые возникают.