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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

11 апреля 2026 16:36
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Начинаем сегодня с ярких и удивительных кадров, которые в эту особенную субботу облетели весь мир. Подарив надежду на то, что в этом мире обязательно все будет хорошо. Мире, который снова стоит у весьма опасной черты. Мире, который сегодня, как никогда, нуждается в гуманизме, милосердии и просто человеческих решениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в этом контексте, конечно, нельзя не вспомнить пасхальное перемирие между Москвой и Киевом, объявленное накануне. Но последует ли за словом дело? 

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь-2

И вдвойне символично, что эта благая весть, говоря христианским языком, пришла из региона, который сегодня имеет репутацию горячей, пульсирующей и взрывоопасной точки – Ближний Восток, где именно сегодня стартует переговорный процесс, который и определит будущее. И в этом смысле (а не только в традиционном религиозном прочтении) кадры схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме – яркая иллюстрация настоящего чуда, а еще назидание всему миру – берегите то, что у нас есть!

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь-4

Схождению Благодатного огня в храме Гроба Господня предшествовала молитва патриарха Иерусалимского Феофила, а также многочисленных священнослужителей и паломников. И вот 14 часов и 13 минут по минскому времени – именно в этот момент произошло то, чего по всему миру ждали миллионы христиан.

До последнего было неизвестно, в каком формате состоится нынешняя церемония. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке богослужения в храме Гроба Господня прекратились в конце февраля. Но чудо случилось! Благодатный огонь сошел, а это символ победы жизни над смертью, символ воскресшего Иисуса Христа и главный предвестник светлого праздника Пасхи – самого важного в христианском календаре.  

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь-6

В первые минуты огонь не обжигает. На кадрах из Иерусалима видно, как люди им буквально умываются. К слову, в 2016-м один из православных ученых провел эксперимент с помощью лазерного измерителя. Выяснилось, что в первые мгновения температура огня составляла всего 42 градуса, а спустя 15 минут – уже 320.

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь-8

Из Иерусалима сегодня отправляются десятки специальных авиарейсов с лампадами, зажженными от Благодатного огня. Таким образом он разлетается по миру. С учетом сложной обстановки на Ближнем Востоке это происходит при повышенных мерах безопасности. 

Благодатный огонь от Гроба Господня доставят в Беларусь утром 12 апреля.

Из-за закрытого неба в Беларусь частичка Благодатного огня от гроба Господня попадет не на прямую, а через Москву. Этим вечером спецрейс приземлится в московском аэропорту «Внуково», откуда святыню доставят в Храм Христа Спасителя. В Беларусь огонь будет доставлен 12 апреля на рассвете. Встреча лампады состоится в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Ожидаемое время прибытия – 9 часов утра. Из главного православного храма столицы святыня отправится во все православные приходы страны.

# Православные в Беларуси

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