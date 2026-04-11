В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Начинаем сегодня с ярких и удивительных кадров, которые в эту особенную субботу облетели весь мир. Подарив надежду на то, что в этом мире обязательно все будет хорошо. Мире, который снова стоит у весьма опасной черты. Мире, который сегодня, как никогда, нуждается в гуманизме, милосердии и просто человеческих решениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этом контексте, конечно, нельзя не вспомнить пасхальное перемирие между Москвой и Киевом, объявленное накануне. Но последует ли за словом дело?

И вдвойне символично, что эта благая весть, говоря христианским языком, пришла из региона, который сегодня имеет репутацию горячей, пульсирующей и взрывоопасной точки – Ближний Восток, где именно сегодня стартует переговорный процесс, который и определит будущее. И в этом смысле (а не только в традиционном религиозном прочтении) кадры схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме – яркая иллюстрация настоящего чуда, а еще назидание всему миру – берегите то, что у нас есть!

Схождению Благодатного огня в храме Гроба Господня предшествовала молитва патриарха Иерусалимского Феофила, а также многочисленных священнослужителей и паломников. И вот 14 часов и 13 минут по минскому времени – именно в этот момент произошло то, чего по всему миру ждали миллионы христиан. До последнего было неизвестно, в каком формате состоится нынешняя церемония. Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке богослужения в храме Гроба Господня прекратились в конце февраля. Но чудо случилось! Благодатный огонь сошел, а это символ победы жизни над смертью, символ воскресшего Иисуса Христа и главный предвестник светлого праздника Пасхи – самого важного в христианском календаре.

В первые минуты огонь не обжигает. На кадрах из Иерусалима видно, как люди им буквально умываются. К слову, в 2016-м один из православных ученых провел эксперимент с помощью лазерного измерителя. Выяснилось, что в первые мгновения температура огня составляла всего 42 градуса, а спустя 15 минут – уже 320.