«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

Новости Беларуси. Свадебный бум в день трех девяток – такое сочетание обещает счастье супругам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту дату днем рождения семьи только в Минске выбрали более сотни пар. Чтобы расписать всех желающих, ЗАГСы даже изменили график работы. Корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко погрузились в магию цифр.

Дня трех девяток Любовь и Сергей ждали несколько лет. 19 числа четыре года назад тренер и менеджер по продажам познакомились на стадионе во время разминки. И сразу поняли: в их судьбе нумерология – это не просто спортивный интерес, слишком много цифровых совпадений.

Любовь и Сергей Мясниковичи:

Номера квартир одинаковые, плюс этажи одинаковые. Только дома разные. И подъезды одинаковые. И 19 было сделано предложение, и 19 подали заявление. Поэтому эта дата да, для нас очень много значит. Звезды сошлись, как говорится, именно 19 числа. А вот молодожены Франевы над магией цифр не думали. Это просто судьба.

Алексей Франев:

Только после регистрации мы узнали, оказывается, что 19.09.2019 – еще такая магическая дата. Поэтому нам вдвойне приятно, хороший сюрприз для нас.

Такого плодотворного четверга в ЗАГСах не припомнят. Даже изменили график работы: с девяти утра свадебный марафон.

Юлия Кочина, руководитель Дворца гражданских обрядов:

Этот день был расписан уже за три месяца. Обычно по четвергам мы регистрируем с обеда, у нас торжественные регистрации. Это такая плановая ситуация, когда у нас примерно семь-восемь пар. Сегодня мы открыли торжественную регистрацию на первую половину дня, потому что был очень большой спрос.

Только в Минске более 100 пар решили сказать «да» в этот день. Если верить мировым культурам, три девятки в дате обещают счастье в семье.

Алла Корнилова, нумеролог:

Это будут не просто примерные семьянины. Этим людям выпала изумительная такая возможность, которая выпадает людям действительно нечасто в семейной жизни – узнать все качества друг друга и хорошие, и плохие. Люди в этих союзах откроются максимально.

Сложно не согласится, глядя на эту пару. Родители невесты поженились тоже в день трех девяток, только 30 лет назад. У них родились две дочки – конечно, девятого числа.

Свадебный бум в красивые даты – это уже традиция. В последние годы наметилась еще одна тенденция: к браку белорусы стали подходить ответственнее. Сначала образование, карьера, стать на ноги, а уже потом – семья.

Ирина Целиковец, начальник управления Министерства юстиции Беларуси:

Ежегодно мы наблюдаем тенденцию по увеличению среднего возраста по вступлению в первый брак. Сегодня для мужчин это около 28 лет, для женщин – 25 лет.