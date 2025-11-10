В Минске планируют ремонтировать подземные переходы без вскрытия проезжей части

Неудобств станет меньше. В Минске планируют ремонтировать подземные переходы без вскрытия дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О применении новых технологий в реконструкции улично-дорожной инфраструктуры говорили на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна с коллективом предприятия «Горавтомост». Так сейчас продолжается капремонт подземного перехода на станции метро «Институт культуры».

Здесь была нарушена гидроизоляция и специалисты восстановили ее изнутри с помощью так называемой наружной «инъекции». Такой процесс менее трудоемкий и менее затратный. Теперь все подземные переходы будут обновлять по этой технологии.