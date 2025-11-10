В Минске планируют ремонтировать подземные переходы без вскрытия проезжей части

Неудобств станет меньше. В Минске планируют ремонтировать подземные переходы без вскрытия дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Неудобств станет меньше. В Минске планируют ремонтировать подземные переходы без вскрытия дорог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
О применении новых технологий в реконструкции улично-дорожной инфраструктуры говорили на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна с коллективом предприятия «Горавтомост». Так сейчас продолжается капремонт подземного перехода на станции метро «Институт культуры».
Здесь была нарушена гидроизоляция и специалисты восстановили ее изнутри с помощью так называемой наружной «инъекции». Такой процесс менее трудоемкий и менее затратный. Теперь все подземные переходы будут обновлять по этой технологии.
Антон Шашков, первый заместитель директора – главный инженер ГП «Горавтомост»:
Порядка 50 человек рабочих строительных специальностей на наших объектах работают. Работы ведутся на некоторых объектах в круглосуточном режиме, а также без выходных. На объекте капитальный ремонт пешеходного перехода станции метро «Институт культуры» задействовано наших 16 человек, не считая подрядных организаций. На объекте текущий ремонт путепровода по проспекту независимости через улицу Стариновская сегодня работает 14 человек.
Иван Шаланкевич, директор ГП «Горавтомост»:
С 2025 года предприятие приобрело оборудование по ремонту гидроизоляции методом инициирования. Под давлением загоняется изнутри, то есть раскопки не производится, изнутри просверливаются отверстия и под давлением заполняется гелем.
На предприятии «Горавтомост» трудятся около 480 человек. Они занимаются строительством и обслуживанием объектов улично-дорожной сети – мостов и подземных пешеходных переходов. С начала 2025 года специалисты предприятия выполнили комплексные работы на площади около 12 тысяч квадратных метров.