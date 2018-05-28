Прямой эфир

«Вдоль живописных берегов Немана»: в Гродно появилось речное такси

28 мая 2018 20:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Водитель зовется капитаном, а вместо колес – скольжение по водной глади. В безвизовой зоне Беларуси, в Гродно появилось речное такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вдоль живописных берегов Немана»: в Гродно появилось речное такси-1

По Неману в тестовом режиме начали курсировать два катера. Специально для них обустроили причал в удобном месте, чтобы туристы и отдыхающие без труда могли воспользоваться новой услугой. Наш корреспондент Галина Буро стала пассажиром оригинального такси.

«Вдоль живописных берегов Немана»: в Гродно появилось речное такси-4

Кирилл Лавров, индивидуальный предприниматель:
У нас есть тент, который может использоваться во время дождя. Соответственно, будет людям комфортно.

«Вдоль живописных берегов Немана»: в Гродно появилось речное такси-7

А пока солнечно и жарко, прохлады у воды ищут десятки отдыхающих, ведь такого в городе еще не было. Супруги Кизеры с маленькой Машей – в рядах пассажиров.

«Вдоль живописных берегов Немана»: в Гродно появилось речное такси-10

Сергей Кизер, житель Гродно:
Одно из мест, которое может привлечь людей. Решили попробовать, тем более прогуливались с ребенком он воспринял это очень с энтузиазмом.

«Вдоль живописных берегов Немана»: в Гродно появилось речное такси-13

Маша Кизер:
А я б очень хотела еще прокатиться!

«Вдоль живописных берегов Немана»: в Гродно появилось речное такси-16

И тут же семья Кизер легко находит общий язык с туристом из Австралии Марком Стивенсом. Он приехал в Гродно в гости к родственникам жены Ольги, и, пользуясь случаем, изучает окрестности – на катере удобно, и вид хорош. Для полного счастья не хватает разве что супа из белых грибов, который ему так полюбился в Беларуси.

«Вдоль живописных берегов Немана»: в Гродно появилось речное такси-19

Марк Стивенс, турист (Австралия):
Во многих странах, где я был, есть речное такси. Работает как вид общественного транспорта. Люди могут добраться куда нужно по воде. Поэтому нужно ли Гродно речное такси? Конечно! Эта услуга очень привлекательна для людей.

«Вдоль живописных берегов Немана»: в Гродно появилось речное такси-22

Скорость 5 узлов, мягкий ход и тихий звук мотора. Прогулка на катере занимает 40 минут.

«Вдоль живописных берегов Немана»: в Гродно появилось речное такси-25

Галина Буро, СТВ:
Маршрут речного такси проходит вдоль живописных берегов Немана. Прямо по курсу Старый и Новый замки, Коложская церковь, мосты, драматический театр. По желанию пассажира экскурсовод расскажет историю города.

«Вдоль живописных берегов Немана»: в Гродно появилось речное такси-28

Еще недавно Кирилл Лавров увлекался хождением по реке для себя. А будучи за границей понял: это отличное развлечение для туристов. Тем более, что число иностранцев в безвизовом Гродно растет. Местная власть пошла навстречу – оборудовали причал для маломерных судов.

«Вдоль живописных берегов Немана»: в Гродно появилось речное такси-31

Кирилл Лавров:
Мы пока изучаем спрос, в планах – развиваться. Не только по городу плавать по реке Неман, но и за город – в сторону Августовского канала.

«Вдоль живописных берегов Немана»: в Гродно появилось речное такси-34

А еще в планах угощать гостей легкими закусками и напитками, чтобы туристам было максимально комфортно открыть для себя Гродно с неожиданной стороны – с воды.

# Туризм # общество # Кирилл Лавров # Сергей Кизер # Марк Стивенс # Галина Буро # Маша Кизер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске создают реабилитационный центр для летучих мышей
28 мая 2018 20:33

В Минске создают реабилитационный центр для летучих мышей

Подготовка к параду 3 июля в Минске: какие улицы перекроют
28 мая 2018 20:22

Подготовка к параду 3 июля в Минске: какие улицы перекроют

«Минскзеленстрой»: «Возле велодорожек появятся велопарковка, скамеечка и «живая» стена сзади»
28 мая 2018 20:02

«Минскзеленстрой»: «Возле велодорожек появятся велопарковка, скамеечка и «живая» стена сзади»