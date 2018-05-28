«Вдоль живописных берегов Немана»: в Гродно появилось речное такси

Новости Беларуси. Водитель зовется капитаном, а вместо колес – скольжение по водной глади. В безвизовой зоне Беларуси, в Гродно появилось речное такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По Неману в тестовом режиме начали курсировать два катера. Специально для них обустроили причал в удобном месте, чтобы туристы и отдыхающие без труда могли воспользоваться новой услугой. Наш корреспондент Галина Буро стала пассажиром оригинального такси.

Кирилл Лавров, индивидуальный предприниматель:

У нас есть тент, который может использоваться во время дождя. Соответственно, будет людям комфортно.

А пока солнечно и жарко, прохлады у воды ищут десятки отдыхающих, ведь такого в городе еще не было. Супруги Кизеры с маленькой Машей – в рядах пассажиров.

Сергей Кизер, житель Гродно:

Одно из мест, которое может привлечь людей. Решили попробовать, тем более прогуливались с ребенком – он воспринял это очень с энтузиазмом.

Маша Кизер:

А я б очень хотела еще прокатиться!

И тут же семья Кизер легко находит общий язык с туристом из Австралии Марком Стивенсом. Он приехал в Гродно в гости к родственникам жены Ольги, и, пользуясь случаем, изучает окрестности – на катере удобно, и вид хорош. Для полного счастья не хватает разве что супа из белых грибов, который ему так полюбился в Беларуси.

Марк Стивенс, турист (Австралия):

Во многих странах, где я был, есть речное такси. Работает как вид общественного транспорта. Люди могут добраться куда нужно по воде. Поэтому нужно ли Гродно речное такси? Конечно! Эта услуга очень привлекательна для людей.

Скорость 5 узлов, мягкий ход и тихий звук мотора. Прогулка на катере занимает 40 минут.

Галина Буро, СТВ:

Маршрут речного такси проходит вдоль живописных берегов Немана. Прямо по курсу – Старый и Новый замки, Коложская церковь, мосты, драматический театр. По желанию пассажира экскурсовод расскажет историю города.

Еще недавно Кирилл Лавров увлекался хождением по реке для себя. А будучи за границей понял: это отличное развлечение для туристов. Тем более, что число иностранцев в безвизовом Гродно растет. Местная власть пошла навстречу – оборудовали причал для маломерных судов.

Кирилл Лавров:

Мы пока изучаем спрос, в планах – развиваться. Не только по городу плавать по реке Неман, но и за город – в сторону Августовского канала.