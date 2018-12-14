«Вчера заехали»: жильцы того самого дома на Карла Маркса возвращаются в свои квартиры

Новости Беларуси. Жильцы дома № 17 на улице Карла Маркса возвращаются в свои квартиры. Еще в октябре здание находилось в аварийном состоянии, и у минчан потребовали съехать во временное жилье. Люди боялись не вернуться в свои квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Решение о возвращении – окончательное. За это время строители поправили фундамент и простенки между окнами, заделали трещины на фасаде здания, восстановили стены помещений.

Занимаемся усилением колонн, оштукатуриваем их после металлической стяжки. Произведено все усиление фундамента по периметру, и даже жильцы уже заселяются.

Специалисты ежедневно проводили мониторинг ремонтных работ. Жильцам обещали сделать все оперативно. И вот, наконец, принято решение о заселение их обратно. На очереди капитальный ремонт всего здания – это покраска фасада, замена кровли, окон, перекладка инженерных коммуникаций.

Виктор Муравицкий, главный инженер КУП «ЖКХ Ленинского района»:

Жители заехали. И уже строители, в принципе, приступили к выполнению работ по капитальному ремонту. Будет заменена крыша, будут делаться реставрационные работы по фасаду, будут заменены коммуникации как квартирах, так и в подпольных каналах.