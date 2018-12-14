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«Сделать игру, как дракончик летает»: как преподает лучший детский педагог по программированию в Беларуси

14 декабря 2018 20:40
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Новости Беларуси. Педагог из Клецкого района победил в республиканском конкурсе учителей, обучающих детей программированию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Сделать игру, как дракончик летает»: как преподает лучший детский педагог по программированию в Беларуси-1

Владислав Бабич с первого класса показывает школьникам, как с помощью компьютерной языка Scratch создавать анимированные истории, презентации и даже игры.

О педагоге и его способных учениках в видеоматериале Надежды Янюк.

# Школы в Беларуси # общество # Владислав Бабич # Фотофакт

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