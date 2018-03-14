Готовимся к выпускному: учимся танцевать вальс

Весна на дворе, а значит пришла пора задуматься о выпускном бале. Каждый хочет запомнить этот праздник на всю жизнь. Непременный атрибут любого выпускного вечера – красивый бальный танец. Но что делать, если ты никогда не занимался танцами? Как быстро научиться танцевать? Ответ простой. Приходи в танцевальную школу и выучи простые шаги.

Павел Ярцев, хореограф, мастер спорта, 3-х кратный чемпион Беларуси по спортивным бальным танцам:

Как ни странно, но в вальсе самое сложное – научиться считать до трёх. Очень часто этот момент выбивает из колеи, потому что очень трудно считать музыку, очень трудно услышать ритм в музыке, потому что очень неоднозначно звучит.

Антон не прочь станцевать на балу. Но на то, чтобы пойти в танцевальную школу, решился не сразу. Партнёршу по танцам пока не нашёл.

Венский, французский, фигурный, вальс-бостон. Хореографы говорят: чтобы научиться вальсировать, нужно тренироваться каждый день. Здесь главное не только слышать музыку, но и чувствовать её. А вот если у вас нет чувства такта или слуха, придется чётко выполнять все инструкции.

Сначала разучиваем приставной шаг. Без него ничего не получится. Он простой. Выполняется с тройным счётом. Каждое движение должно быть плавным, скользящим и лёгким. Держать колени надо слегка согнутыми.