Прямой эфир

Готовимся к выпускному: учимся танцевать вальс

14 марта 2018 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Весна на дворе, а значит пришла пора задуматься о выпускном бале. Каждый хочет запомнить этот праздник на всю жизнь. Непременный атрибут любого выпускного вечера – красивый бальный танец. Но что делать, если ты никогда не занимался танцами? Как быстро научиться танцевать? Ответ простой. Приходи в танцевальную школу и выучи простые шаги.

Готовимся к выпускному: учимся танцевать вальс -1

Павел Ярцев, хореограф, мастер спорта, 3-х кратный чемпион Беларуси по спортивным бальным танцам:
Как ни странно, но в вальсе самое сложное – научиться считать до трёх. Очень часто этот момент выбивает из колеи, потому что очень трудно считать музыку, очень трудно услышать ритм в музыке, потому что очень неоднозначно звучит.

Готовимся к выпускному: учимся танцевать вальс -4

Антон не прочь станцевать на балу. Но на то, чтобы пойти в танцевальную школу, решился не сразу. Партнёршу по танцам пока не нашёл.

Готовимся к выпускному: учимся танцевать вальс -7

Венский, французский, фигурный, вальс-бостон. Хореографы говорят: чтобы научиться вальсировать, нужно тренироваться каждый день. Здесь главное не только слышать музыку, но и чувствовать её. А вот если у вас нет чувства такта или слуха, придется чётко выполнять все инструкции.

Готовимся к выпускному: учимся танцевать вальс -10

Сначала разучиваем приставной шаг. Без него ничего не получится. Он простой. Выполняется с тройным счётом. Каждое движение должно быть плавным, скользящим и лёгким. Держать колени надо слегка согнутыми. 

Готовимся к выпускному: учимся танцевать вальс -13

В вальсе важно чувствовать ритм. Движение начинается против часовой стрелки с правой ноги – вперёд и заканчивается левой – назад. Внимательно следите за руками: они должны быть лёгкими, полусогнутыми и ненапряжёнными. Партнёр кладёт левую руку на талию дамы, а правой берёт её за руку. Во время танца улыбайтесь и держите спину прямой. Тренируйтесь, старайтесь и всё у вас получится!

# общество # Павел Ярцев # Антон Артюшевский # Фотофакт # Танцы

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские и российские военные проведут совместные тактические учения на территории Российской Федерации
14 марта 2018 07:23

Белорусские и российские военные проведут совместные тактические учения на территории Российской Федерации

Стажироваться на Кубе скоро смогут студенты Академии управления
14 марта 2018 07:05

Стажироваться на Кубе скоро смогут студенты Академии управления

Транспортники намерены к 1 мая привести республиканские дороги в порядок
14 марта 2018 06:48

Транспортники намерены к 1 мая привести республиканские дороги в порядок