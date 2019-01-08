«Вбежал в автобус и не успел купить билет»: когда контролёры имеют право выписать штраф?

Ежедневно на «горячую» линию СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. На их вопросы отвечают наши юристы.

Артур, г. Минск:

Вбежал в автобус и не успел купить билет. На следующей остановке зашли контролёры и выписали мне штраф. Правомерно ли это?

Ольга Иващенко, юрист:

Согласно новым правилам о пассажирских перевозках, предусмотрена обязанность пассажира своевременно приобретать билет и оплачивать проезд. Кроме того, пассажир, не имеющий билета, обязан входить в транспортное средство через переднюю дверь.