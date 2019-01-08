Прямой эфир

«Вбежал в автобус и не успел купить билет»: когда контролёры имеют право выписать штраф?

08 января 2019 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежедневно на «горячую» линию СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. На их вопросы отвечают наши юристы.

Артур, г. Минск:
Вбежал в автобус и не успел купить билет. На следующей остановке зашли контролёры и выписали мне штраф. Правомерно ли это?

Ольга Иващенко, юрист:
Согласно новым правилам о пассажирских перевозках, предусмотрена обязанность пассажира своевременно приобретать билет и оплачивать проезд. Кроме того, пассажир, не имеющий билета, обязан входить в транспортное средство через переднюю дверь.

# Защита прав потребителей # Общественный транспорт # общество # Ольга Иващенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Случайно задела сумкой бутылки с минералкой – они упали». Обязан ли покупатель оплачивать товар, разбитый в магазине?
08 января 2019 10:13

«Случайно задела сумкой бутылки с минералкой – они упали». Обязан ли покупатель оплачивать товар, разбитый в магазине?

Можно ли вернуть деньги за обучение танцам, если ребёнок заболел?
08 января 2019 10:13

Можно ли вернуть деньги за обучение танцам, если ребёнок заболел?

Обнаружил в ноутбуке вмятину после ремонта. Как быть?
08 января 2019 10:13

Обнаружил в ноутбуке вмятину после ремонта. Как быть?