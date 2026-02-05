Лёгкость, сила и красота! Определён логотип Года белорусской женщины

Определен логотип Года белорусской женщины. Его выбрали из более чем 100 вариантов. Конкурс на создание логотипа инициировал Белорусский союз женщин после того, как главой государства была объявлена тематика 2026 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.