Важно ли прощать измену и какой идеальный возраст для брака? Семейный психолог отвечает на девять вопросов

Влада Родовская:

Доброе утро! Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к семейному системному терапевту Марине Драко. Марина Драко – тренер по эмоциональному интеллекту, конфликтолог, коуч, семейный системный терапевт. Работает с детско-родительскими и партнерскими отношениями. Влада Родовская:

Почему именно семейная психология?

Марина Драко, семейный системный терапевт:

Интересный вопрос, спасибо большое. Семейная психология потому, что у меня есть огромное желание жить среди счастливых людей. У меня есть огромное желание, чтобы мои дети росли в окружении счастливых людей. Как вырастить счастливого человека? Его можно вырастить в счастливой семье. Поэтому для меня стало очень важным принести счастье в семьи, помогать партнерам быть счастливыми для того, чтобы нас с вами окружали счастливые люди. Влада Родовская:

Есть такое мнение, что измену важно прощать. А как вы считаете? Марина Драко:

Не то чтобы простить важно, важно понять, что это то, что принесли в отношения оба партнера, и этот баланс после измены можно восстановить. Но важно, чтобы желание вернуть отношения было у двух партнеров. Влада Родовская:

Почему люди все больше и больше разводятся? Ведь наши бабушки и дедушки редко разводились, а вот современное поколение очень часто приходит к этому решению. Марина Драко:

Да, на самом деле, это так. Я вам скажу больше – Беларусь занимает второе место по количеству разводов. Отношения – это то, над чем работают оба партнера, и любая ситуация, в том числе, развод – это то, во что сделали вклад оба партнера и создали ситуацию, когда появилось третье место. Стул на трех ножках более устойчивый, чем на двух, правда?

Влада Родовская:

Какой идеальный возраст для вступления в брак? И есть ли он вообще? Марина Драко:

Бывает, что приходят в партнерские отношения два незрелых, не готовых к браку человека, но они могут дозреть потом в отношениях. Кто-то во взрослую позицию вырастает, когда появляются дети. Это со временем можно дорастить, поэтому идеального возраста, думаю, не существует. Влада Родовская:

В каких ситуациях брак не спасти? Марина Драко:

Во-первых, должно быть желание у двух партнеров сохранить брак. Во-вторых, у партнеров обязательно должны быть какие-то положительные воспоминания про отношения. Например, про то, как они встретились, как проходил конфетно-букетный период, свадьба. Если они возвращаются в эти воспоминания и у них загораются глаза, если там есть какая-то искра, любовь, то отношения еще можно вернуть.

Влада Родовская:

Какая самая распространенная проблема в отношениях современных пар? Марина Драко:

Абсолютное неумение договариваться. Кстати, что такое договариваться? Это одна из частей эмоционального интеллекта. Это когда я понимаю, что сейчас происходит со мной, что происходит с моим партнером. И я выбираю, что могу делать с тем, что произошло со мной, со своим эмоциональным состоянием. Я выбираю орать, рвать и метать или договариваться. Влада Родовская:

Как вы относитесь к брачному договору? Считаете его важным в отношениях? Не считаете ли вы, что это аспект недоверия к партнеру? Марина Драко:

Для того чтобы одного из партнеров это не задевало, важно понимать, почему для второго заключить этот договор важно. Главное – умение проговорить это все, проговорить ртом друг другу о важности, о своих чувствах.