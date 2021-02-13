Важно ли прощать измену и какой идеальный возраст для брака? Семейный психолог отвечает на девять вопросов
Влада Родовская:
Доброе утро! Меня зовут Влада Родовская, и сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к семейному системному терапевту Марине Драко.
Марина Драко – тренер по эмоциональному интеллекту, конфликтолог, коуч, семейный системный терапевт. Работает с детско-родительскими и партнерскими отношениями.
Влада Родовская:
Почему именно семейная психология?
Марина Драко, семейный системный терапевт:
Интересный вопрос, спасибо большое. Семейная психология потому, что у меня есть огромное желание жить среди счастливых людей. У меня есть огромное желание, чтобы мои дети росли в окружении счастливых людей. Как вырастить счастливого человека? Его можно вырастить в счастливой семье. Поэтому для меня стало очень важным принести счастье в семьи, помогать партнерам быть счастливыми для того, чтобы нас с вами окружали счастливые люди.
Влада Родовская:
Есть такое мнение, что измену важно прощать. А как вы считаете?
Марина Драко:
Не то чтобы простить важно, важно понять, что это то, что принесли в отношения оба партнера, и этот баланс после измены можно восстановить. Но важно, чтобы желание вернуть отношения было у двух партнеров.
Влада Родовская:
Почему люди все больше и больше разводятся? Ведь наши бабушки и дедушки редко разводились, а вот современное поколение очень часто приходит к этому решению.
Марина Драко:
Да, на самом деле, это так. Я вам скажу больше – Беларусь занимает второе место по количеству разводов. Отношения – это то, над чем работают оба партнера, и любая ситуация, в том числе, развод – это то, во что сделали вклад оба партнера и создали ситуацию, когда появилось третье место. Стул на трех ножках более устойчивый, чем на двух, правда?
Влада Родовская:
Какой идеальный возраст для вступления в брак? И есть ли он вообще?
Марина Драко:
Бывает, что приходят в партнерские отношения два незрелых, не готовых к браку человека, но они могут дозреть потом в отношениях. Кто-то во взрослую позицию вырастает, когда появляются дети. Это со временем можно дорастить, поэтому идеального возраста, думаю, не существует.
Влада Родовская:
В каких ситуациях брак не спасти?
Марина Драко:
Во-первых, должно быть желание у двух партнеров сохранить брак. Во-вторых, у партнеров обязательно должны быть какие-то положительные воспоминания про отношения. Например, про то, как они встретились, как проходил конфетно-букетный период, свадьба. Если они возвращаются в эти воспоминания и у них загораются глаза, если там есть какая-то искра, любовь, то отношения еще можно вернуть.
Влада Родовская:
Какая самая распространенная проблема в отношениях современных пар?
Марина Драко:
Абсолютное неумение договариваться. Кстати, что такое договариваться? Это одна из частей эмоционального интеллекта. Это когда я понимаю, что сейчас происходит со мной, что происходит с моим партнером. И я выбираю, что могу делать с тем, что произошло со мной, со своим эмоциональным состоянием. Я выбираю орать, рвать и метать или договариваться.
Влада Родовская:
Как вы относитесь к брачному договору? Считаете его важным в отношениях? Не считаете ли вы, что это аспект недоверия к партнеру?
Марина Драко:
Для того чтобы одного из партнеров это не задевало, важно понимать, почему для второго заключить этот договор важно. Главное – умение проговорить это все, проговорить ртом друг другу о важности, о своих чувствах.
Влада Родовская:
Бытует мнение, что семью нужно сохранить хотя бы ради детей. Надо ли это?
Марина Драко:
Это вообще самое страшное, что можно услышать. Когда семья сохраняется ради детей, это непосильная ноша для детей. Это как будто взрослую ответственность, взрослую жизнь родителей перекладывают на детей. Пока ты есть, мы будем вместе. Жить ради детей не стоит. У нас жизнь одна, мы живем ее счастливо, живем ее для себя. А дети на самом деле учатся быть счастливыми, глядя на своих родителей.
Влада Родовская:
Штамп в паспорте многое решает?
Марина Драко:
По моим личным наблюдениям, избегание штампа в паспорте – это такое избегание ответственности.