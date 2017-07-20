Василий Жарко поручил реконструировать стадион «Припять» в Пинске

Новости Беларуси. Такое поручение дал вице-премьер Василий Жарко во время посещения Брестского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С просьбой возродить некогда знаковое для города место обратился местный житель. Сейчас арена, где в свое время кипела спортивная жизнь, закрыта для тренировок, и это притом, что стадион находится в самом центре города. Потому местным властям необходимо рассмотреть варианты финансирования, чтобы привести арену в порядок, уверен Василий Жарко.