Василий Жарко поручил реконструировать стадион «Припять» в Пинске
Новости Беларуси. Такое поручение дал вице-премьер Василий Жарко во время посещения Брестского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С просьбой возродить некогда знаковое для города место обратился местный житель. Сейчас арена, где в свое время кипела спортивная жизнь, закрыта для тренировок, и это притом, что стадион находится в самом центре города. Потому местным властям необходимо рассмотреть варианты финансирования, чтобы привести арену в порядок, уверен Василий Жарко.
Также в рамках приема к вице-премьеру обращались горожане, которых волновали вопросы трудоустройства, медицинской помощи, предоставления социального жилья.
Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Вопросы, не требующие принятия новых нормативных документов или законов. Не всё обставишь нормативными актами. Есть человеческий фактор и всегда надо подходить индивидуально к каждому обратившемуся. Конечно, с соблюдением буквы закона.
Также Василий Жарко поинтересовался ходом вступительной кампании в Полесском крае. Посетил учебные заведения Пинска и спортивный студенческий комплекс.