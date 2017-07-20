Заключительный этап подготовки к стратегическим учениям «Запад-2017» прошел в Беларуси: сборы провели связисты

Новости Беларуси. В Беларуси прошел заключительный этап подготовки к стратегическим учениям «Запад-2017». На этот раз сборы проводили связисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная задача – обеспечить различные виды войск средствами открытой и закрытой связи в штабе и в полевых условиях. В ходе маневров задействовали новые и модернизированные информационные комплексы.