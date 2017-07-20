Заключительный этап подготовки к стратегическим учениям «Запад-2017» прошел в Беларуси: сборы провели связисты
Новости Беларуси. В Беларуси прошел заключительный этап подготовки к стратегическим учениям «Запад-2017». На этот раз сборы проводили связисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная задача – обеспечить различные виды войск средствами открытой и закрытой связи в штабе и в полевых условиях. В ходе маневров задействовали новые и модернизированные информационные комплексы.
Олег Белоконев, начальник генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь:
Мы сейчас вышли на завершающую фазу, идут активные мероприятия. Осуществляется проверка сопрягаемости и возможности работать в единых условиях в системах управления. Поскольку на данном учении это будет являться основой управления войсками региональной группировки войск.
Напомним, стратегическое учение «Запад-2017» пройдет уже в сентябре. Оно станет завершением совместной подготовки Вооруженных Сил Беларуси и России в 2017 году. На предстоящем масштабном сборе военные двух стран отработают на практике механизмы совместного противодействия преступности, в интересах обеспечения безопасности Союзного государства.