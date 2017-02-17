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Василий Герасимов проводит прием граждан в Бресте: к чиновнику пришли около 40 человек

17 февраля 2017 13:32
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Новости Беларуси. Восьмой час продолжается прием граждан в Бресте. Здесь с жителями региона общается помощник Президента – главный инспектор по Брестской области Василий Герасимов. На прием записались около 40 человек.

Больше всего волнуют темы трудоустройства и распределения молодых специалистов. Некоторые обращения требуют более глубокого анализа. Ими будут заниматься в ближайшее время на местном уровне.

Впрочем, как отметили в Администрации Президента, такая форма работы людьми станет традиционной. Задать персональный вопрос, поделиться своими проблемами с чиновниками можно будет и в будущем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Прием граждан

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