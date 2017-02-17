Трудоустройство, земельные вопросы и нормы Декрета № 3: Максим Рыженков проводит прием граждан в Рогачеве

Новости Беларуси. Выездные приемы граждан, которые проводит в эти дни в регионах руководство Администрации Президента, нацелены на то, чтобы изучить волнующие людей проблемы. А районным властям нужно быть активнее и смелее принимать решения без оглядки на областные структуры и столицу. Таково мнение первого замглавы Администрации Президента, который проводит в эти минуты прием граждан в Рогачеве.

Максим Рыженков уверен: для решения львиной доли проблем на местах есть все инструменты и полномочия. Среди основных тем сегодняшнего общения с жителями гомельского региона было трудоустройство, земельные вопросы и, конечно, нормы Декрета № 3.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Выездной прием показал, что действительно те темы, которые мы предполагали, сегодня волнуют людей, они действительно актуальны в регионах. Людей волнуют проблемы трудоустройство, исполнения Декрета № 3, широкий пласт вопросов бытового характера. Отрадно, что наши жители активные, с жизненной позицией. И с большего все понимают движение властей в плане социальной справедливости, создания для населения таких хороших социальных стандартов жизни.

У нас сегодня есть исполком, соответствующие комиссии, специалисты. Но, оказывается, многие приходят, у них спрашивают, обращались ли они куда-то. Нет, не обращались. А хотят, чтобы человек из Минска приехал и все вопросы решил. Начинаем разбираться по каждому вопросу, и оказывается, что вопросы буквально сходу могут быть решены райисполкомом. Меня очень порадовало, что очень много вопросов прямо здесь сходу решили.

За время действия Декрета № 3 в Рогачевский райисполком с просьбой рассмотреть возможность отмены сбора обратилось 49 человек. 15 заявлений признаны обоснованными.

Также 17 февраля мобильные приемные работают в Ивьевском, Лидском, Волковысском, Молодечненском, Борисовском и Солигорском райисполкомах, в Брестском, Могилевском облисполкомах и Бобруйском городском исполнительном комитете. Впрочем, как отметили в Администрации Президента, такая форма работы людьми станет традиционной. Задать персональный вопрос, поделиться своими проблемами с чиновниками можно будет и в будущем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.